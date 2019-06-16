Фото: Светлана Лобода сразила поклонников длиннющими ногами

Фолловеры были просто в восторге от фигуры артистки.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что Сергей Лазарев якобы поскандалил с Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ" . Сам артист эту информацию опроверг.

Светлана Лобода - украинская певица, ведущая, автор песен. Была одной из солисток группы "ВИА Гра" в 2004 году. Журналисты приписывают исполнительнице роман с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. У Лободы есть две дочери - Евангелина и Тильда. Имя отца Тильды звезда не раскрывает.