Вс, 16.06.2019
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  • Фото: Светлана Лобода сразила поклонников длиннющими ногами

Фото: Светлана Лобода сразила поклонников длиннющими ногами

Светлана Лобода

ФОТО: https://www.instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru

Популярная исполнительница Светлана Лобода поделилась со своими подписчиками в Instagram очередным "горячим" снимком. 

36-летняя певица разместила ряд фотографий, на который продемонстрировала идеальную фигуру и невероятно длинные ноги. 

Этим снимков артистка анонсировала свой концерт в Анталье. 

Фолловеры были просто в восторге от фигуры артистки.

"Идеальная фигура, идеальные ноги", "Наша Венера Милосская 21 века", "Чертовски идеальная...", - писали в комментариях.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что Сергей Лазарев якобы поскандалил с Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ". Сам артист эту информацию опроверг. 

Светлана Лобода - украинская певица, ведущая, автор песен. Была одной из солисток группы "ВИА Гра" в 2004 году. Журналисты приписывают исполнительнице роман с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. У Лободы есть две дочери - Евангелина и Тильда. Имя отца Тильды звезда не раскрывает. 

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