Фото: Светлана Лобода сразила поклонников длиннющими ногами

Популярная исполнительница Светлана Лобода поделилась со своими подписчиками в Instagram очередным "горячим" снимком.
36-летняя певица разместила ряд фотографий, на который продемонстрировала идеальную фигуру и невероятно длинные ноги.
Этим снимков артистка анонсировала свой концерт в Анталье.
Фолловеры были просто в восторге от фигуры артистки.
"Идеальная фигура, идеальные ноги", "Наша Венера Милосская 21 века", "Чертовски идеальная...", - писали в комментариях.
Ранее в СМИ появилось сообщение, что Сергей Лазарев якобы поскандалил с Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ". Сам артист эту информацию опроверг.
Светлана Лобода - украинская певица, ведущая, автор песен. Была одной из солисток группы "ВИА Гра" в 2004 году. Журналисты приписывают исполнительнице роман с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. У Лободы есть две дочери - Евангелина и Тильда. Имя отца Тильды звезда не раскрывает.