Вт, 11.06.2019
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Лазарев поскандалил с Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ"

Сергей Лазарев

ФОТО: Пресс-фото

Накануне представители российского шоу-бизнеса обсуждали скандал, который произошел на "Премии Муз-ТВ" между Сергеем Лазаревым и Севтланой Лободой. Об это сообщает Super.

Лазарев стал обладателем награды Лучший музыкальный альбом". В какой-то из моментов он обратился к Лободе с резкими высказываниями.

Свидетели отметили, что слышали только концовку, которая звучала примерно так: "Ты что, ох...ла? Типа самая крутая?". 

Причиной такой грубости коллеги назвали возмущение Лазарева тем, что Светлана Лобода стала фактически хедлайнером премии и смогла исполнить целых шесть песен, когда он из-за технических проблем не мог показать свой номер для "Евровидения". 

Очевидцы были в шоке от поведения певца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Светлана отреагировала на действия Сергея только после выступления. Она отметила, что "звездные" места резко опустели, пока она находилась на сцене. Ее окружение посчитало, что это происки Лазарева и якобы он подготовил коллег покинуть зал в знак протеста. 

Однако, причина могла быть и в усталости от многочасовой церемонии и жары.  

Но пользователи Instagram заметили, что Сергей не подписан на Светлану Лободу, и не лайкнул ни одного поста Светланы, которые посвящены премии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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