Лазарев поскандалил с Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ"

Лазарев стал обладателем награды Лучший музыкальный альбом". В какой-то из моментов он обратился к Лободе с резкими высказываниями.

Свидетели отметили, что слышали только концовку, которая звучала примерно так: "Ты что, ох...ла? Типа самая крутая?".

Причиной такой грубости коллеги назвали возмущение Лазарева тем, что Светлана Лобода стала фактически хедлайнером премии и смогла исполнить целых шесть песен, когда он из-за технических проблем не мог показать свой номер для "Евровидения".

Очевидцы были в шоке от поведения певца.

Светлана отреагировала на действия Сергея только после выступления. Она отметила, что "звездные" места резко опустели, пока она находилась на сцене. Ее окружение посчитало, что это происки Лазарева и якобы он подготовил коллег покинуть зал в знак протеста.

Однако, причина могла быть и в усталости от многочасовой церемонии и жары.