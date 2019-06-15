Сб, 15.06.2019
Я поехал в Валмиеру с подачи Горкша, который сказал мне - иди работай в "Валмиеру" и тогда помощником в сборной будешь точно. К сожалению, этого не случилось. Честно говоря, я расстроен. Я считаю, что если мужчина что-то говорит - он должен это делать. Тамаз Пертия

Фото и видео: Таллинн утопает в "летнем снегу"

Жительница Таллинна прислала в редакцию Rus.Postimees фотографии и видео завораживающего явления – город буквально утопает в "летнем снегу".

И хотя в известной песне поется про июль, но на самом деле именно в середине июня тополиный пух начинает активно заметать улицы города. 

Склонным к аллергии туристам в Таллинне стоит быть осторожными. Конечно, сам по себе тополиный пух не является аллергеном, однако он может переносить уличную пыль, микроорганизмы и пыльцу растений, которые и вызывают реакцию. Кроме того, тополиный пух раздражает слизистые глаз и дыхательные пути даже здоровых людей.

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