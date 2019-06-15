Фото и видео: Таллинн утопает в "летнем снегу"

Жительница Таллинна прислала в редакцию Rus.Postimees фотографии и видео завораживающего явления – город буквально утопает в "летнем снегу".
И хотя в известной песне поется про июль, но на самом деле именно в середине июня тополиный пух начинает активно заметать улицы города.
Склонным к аллергии туристам в Таллинне стоит быть осторожными. Конечно, сам по себе тополиный пух не является аллергеном, однако он может переносить уличную пыль, микроорганизмы и пыльцу растений, которые и вызывают реакцию. Кроме того, тополиный пух раздражает слизистые глаз и дыхательные пути даже здоровых людей.