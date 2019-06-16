Все меньше иммигрантов-нелегалов пересекают "зеленую" границу Латвии

В этом году за нелегальное пересечение "зеленой" границы были задержаны только четверо т.н. граждан третьих стран, что гораздо меньше, чем в прошлом году, заявила представитель Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне.

Согласно закону, третьими странами называются те государства, которые находятся за пределами Евросоюза (ЕС) и Европейской экономической зоны.

Эта тенденция объясняется тем, что иммигранты нашли другие способы пересечения внешней границы ЕС.

По словам начальника Государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса, в прошлом году по сравнению с 2017 годом давление нелегальной иммиграции увеличилось, но благодаря активным действиям и ряду проведенных мероприятий Госпогранохране удалось предотвратить попадание тысяч нелегальных иммигрантов в Латвию.

“Благодаря нашей активной работе преступники выбирают другие маршруты. Кроме того, в последние годы поменялась политика уголовных наказаний в Латвии, и за перемещение большого числа людей через границу теперь можно получить реальный тюремный срок”, - рассказал Пуятс.

В прошлом году за нелегальное пересечение границы были задержаны 269 человек, годом ранее - 178, а в 2016 году - 423 человека.

Из задержанных в прошлом году 202 человека нелегально пересекали “зеленую границу”, а остальные для пересечения границы использовали поддельные документы.