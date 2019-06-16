Вс, 16.06.2019
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Жена Нетаньяху заплатит штраф государству за заказы ресторанной еды

ФОТО: AFP / Scanpix

В воскресенье, 16 июня, в Израиле за растрату государственных денег осуждена супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху. Жена Беньямина Нетаньяху за государственный счет заказывала в резиденцию премьера еду из ресторанов.  

Законы Израиля запрещают резиденции премьер-министра заказывать ресторанную еду, если глава государства уже пользуется услугами личного повара. 

Первоначально Сару Нетаньяху обвинили в мошенничестве и нарушении доверия. Она осознанно использовала ошибку, которую допустили должностные лица бюро премьер-министра. Сотрудники бюро не знали, что в резиденции есть свой повар.  

Однако супруге Нетаньяху все же удалось достичь компромисса - обвинения в мошенничестве были сняты.

Сара Нетаньяху признана виновной в использовании ошибки другого человека и ей назначен штраф в 10 000 шекелей (2468 евро), кроме того она должна выплатить государству 45 000 шекелей (11 106 евро). 

Первоначально жена премьер-министра отрицала выдвинутые ей обвинения и ее адвокаты утверждали, что большую часть заказанной еды съели дипломаты, а не члены семьи Нетаньяху, поэтому заказ должны быть оплачены из другого бюджета. 

Тем временем Биньямину Нетаньяху грозят более серьезные обвинения. Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит в конце февраля сообщил, что готов обвинить премьера в коррупции, мошенничестве и нарушении доверия. 

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