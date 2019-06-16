Во Франции пожар уничтожил 250 000 литров коньяка

Пожар разразился утром в субботу, 15 июня. На место происшествия пришлось отправить 70 пожарных для ликвидации огня. Остановить распространение огня удалось лишь во второй половине дня.

"Огонь охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью 200 квадратных метров, смежный дом и фермерский сарай общей площадью около 1000 квадратных метров", - сообщил капитан ведомственной пожарно-спасательной службы Шаранты Дэвид Барден.

"Нам удалось защитить соседний ликеро-водочный завод, внутри которого было около триста пятьдесят гектолитров, и дюжину сельскохозяйственных машин", - подчеркнул он.

Барден также добавил, что пожарным пришлось перерезать линию электропередачи в 20 000 вольт недалеко от места пожара.

Пожарные остались следить за местом ЧП всю минувшую ночь, поскольку в погребе еще находились остатки алкоголя, что могло вызвать новый пожар.

"Коньяк имеет крепость 40 градусов и поэтому легковоспламеняющийся ", - отметил капитан Барден.