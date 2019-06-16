Как трогательно! Принц Гарри отмечает свой первый День отца

Снимок Меган и Гарри разместили на официальной странице королевской семьи Великобритании в Instagram. На фото запечатлено, как малыш Арчи держит палец своего отца, принца Гарри.

"Желаем особенного первого Дня отца герцогу Сассекскому", - гласит комментарий под фотографией.

С того момента как королевского малыша показали мировой общественности, этот снимок стал первым, на котором маленький Арчи запечатлен крупным планом.

В свою очередь 12 мая, в День матери, герцогиня Сассекская поделилась на странице SussexRoyal в соцсети Instagram другим трогательным снимком. На фотографии видны пяточки малыша в ладони Меган Маркл.