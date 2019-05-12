Меган Маркл опубликовала новое фото сына Арчи
Как известно во второе воскресенье мая не только в Латвии, но и во многих других странах мира отмечается День матери. В честь этого замечательного праздника герцогиня Сассекская, несколько дней назад сама впервые ставшая мамой, опубликовала в соцсети новое фото своего малыша.
Напомним, 6 мая принц Гарри и Меган Маркл стали родителями - на свет появился их первенец. Через два дня супруги представили наследника общественности и обнародовали его имя - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.
И вот сегодня в официальном Instagram-аккаунте королевской пары молодая мама разместила новое трогательное фото сына.
На снимке, приуроченном ко Дню матери, запечатлены крошечные ножки малыша, нежно придерживаемые рукой герцогини.
Смотрите, как мило!
Paying tribute to all mothers today - past, present, mothers-to-be, and those lost but forever remembered. We honor and celebrate each and every one of you. Today is Mother’s Day in the United States, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Kenya, Japan, and several countries across Europe. This is the first Mother’s Day for The Duchess of Sussex. Quote from “lands”: my mother was my first country; the first place i ever lived. Photo © SussexRoyal
Добавим, что многие Интернет-пользователи обратили внимание на то, что
кадр сделан на фоне цветущих небесно-голубых незабудок - любимых цветов мамы принца Гарри - принцессы Дианы.
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