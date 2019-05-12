Меган Маркл опубликовала новое фото сына Арчи

Как известно во второе воскресенье мая не только в Латвии, но и во многих других странах мира отмечается День матери. В честь этого замечательного праздника герцогиня Сассекская, несколько дней назад сама впервые ставшая мамой, опубликовала в соцсети новое фото своего малыша.