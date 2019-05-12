Вс, 12.05.2019
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Меган Маркл опубликовала новое фото сына Арчи
Как трогательно!

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Принц Гарри и Меган Маркл с новорожденным сыном

ФОТО: Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA/Scanpix

Как известно во второе воскресенье мая не только в Латвии, но и во многих других странах мира отмечается День матери. В честь этого замечательного праздника герцогиня Сассекская, несколько дней назад сама впервые ставшая мамой, опубликовала в соцсети новое фото своего малыша.

Напомним, 6 мая принц Гарри и Меган Маркл стали родителями - на свет появился их первенец. Через два дня супруги представили наследника общественности и обнародовали его имя - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

И вот сегодня в официальном Instagram-аккаунте королевской пары молодая мама разместила новое трогательное фото сына.

На снимке, приуроченном ко Дню матери, запечатлены крошечные ножки малыша, нежно придерживаемые рукой герцогини.

Смотрите, как мило!

Добавим, что многие Интернет-пользователи обратили внимание на то, что

кадр сделан на фоне цветущих небесно-голубых незабудок - любимых цветов мамы принца Гарри - принцессы Дианы.

Фотогалерея: Принц Гарри и Меган Маркл показали миру новорожденного сына

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