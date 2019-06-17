Вскоре ликвидируют предприятия, не назвавшие истинных выгодоприобретателей

Как только президент Латвии провозгласит принятые Сеймом поправки к закону о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма, Регистр предприятий (РП) начнет ликвидацию 900 предприятий, не назвавших истинных выгодоприобретателей, сообщила главный государственный нотариус РП Гуна Пайдере.
Новые нормы обязательны для всех юридических лиц, то есть не только дочерних компаний иностранных предприятий Латвии, но и местных АО и ООО, обществ, фондов, крестьянских и рыболовецких хозяйств, индивидуальных предприятий, кооперативов, профсоюзов, религиозных организаций, политических партий и др.
Как только вступят в силу поправки, всем предприятиям придется назвать истинных выгодоприобретателей, а также государственные нотариусы могут требовать информацию о них. РП будет особо строг к предприятиям со сложной структурой владельцев, находящихся за границей.
В настоящее время истинных выгодоприобретателей раскрыли 96% предприятий и организаций. В начале года было выявлено более 2000 ООО высокого риска, но со временем большинство назвали своих истинных выгодоприобретателей. Пайдере добавила, что это не "пустые" предприятия, а такие, которые в прошлом году внесли в бюджет налогов на 300 млн евро.
Как только вступят в силу поправки к закону, РП попросит оставшиеся 900 предприятий назвать своих истинных выгодоприобретателей, в противном случае они будут ликвидированы, а правление смещено с должностей.