У Министерства земледелия незаконно торговали молоком. Оказалось, что это родня чиновника

Рижская муниципальная полиция недавно получила вызов о стоянке микроавтобуса в запрещенном месте рядом с Министерством земледелия. На месте стражи порядка констатировали еще одно нарушение - водитель транспортного средства занимался неразрешенной торговлей молочными продуктами.
Как выяснилось, продукты торговало хозяйство, принадлежащее семье нынешнего парламентского секретаря Министерства земледелия Яниса Грасбергса ("Национальное объединение"), рассказали в эфире Латвийского радио.
Семейное крестьянское хозяйство Грасбергсов Zilūži находится в Коценском крае. Как следует из интернет-странички хозяйства, маршрут автомагазинов по вторникам останавливается у здания Министерства земледелия, в котором парламентским секретарем работает Янис Грасбергс.
Сам Грасбергс пояснил, что уже несколько месяцев его хозяйство юридически принадлежит брату, так как нормативы не позволяют политику одновременно быть владельцем хозяйства.
Грасбергс утверждает, что не знал, что для торговли в центре Риги необходимо разрешение самоуправления.
"Я ранее не знал, что в Риге есть несколько кварталов и разрешение на торговлю необходимо оформлять для каждого отдельно. Единственное нарушение, которое было помимо запрещенной стоянки - это то, что не было разрешения на торговлю в конкретном регионе. Там такое неупорядоченное законодательство", - заявил он.
Полицейские конфисковали продукцию и, скорее всего, ее придется уничтожить, ведь у продуктов закончится срок использования.