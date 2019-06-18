Пациенты не получали срочную помощь: больницу им. Страдиня проверят

На заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам депутаты договорились просить Министерство здравоохранения об оценке работы руководства Клинической университетской больницы им. Страдиня, во вторник, 18 июня, после закрытого заседания рассказал журналистам председатель комиссии Андрис Скриде, являющийся врачом вышеупомянутой больницы.
По его словам, это связано с организацией работы больницы, например, пациенты, которым срочно нужна была помощь, были вынуждены ждать плановую операцию в порядке очереди.
Скриде сказал, что не в его компетенции принимать решение об отстранении всего правления или только председателя правления больницы Илзе Крейцберги, потому что оценить их работу и принять соответствующие решения должно ответственное министерство.
Тем временем Крейцберга заявила журналистам, что не согласна с обвинениями в свой адрес и, по ее мнению, правление больницы работает хорошо, ведь Министерство здравоохранения еще не высказывало своего недовольства его работой.