"ЛГБТ+ находятся в центре наших обществ": EuroPride 2019 приветствовал президент страны

ФОТО: Иван Пауков

Так, например, добиться юридического признания партнерских отношений для однополых пар австрийцам удалось только в 2010 году.

Хотя уже годом раньше такие партнерства были легализованы в соседней Венгрии. Не говоря о большинстве стран "старого" ЕС.

Выбрала же на сей раз Вену местом EuroPride международная организация ЕРОА - EuroPride Organizers Association. Которую с 2015 года возглавляет наша соотечественница Кристине Гарина.

Кристине - одна из учредителей единственной латвийской ЛГБТ-ассоциации Mozaika, в том же 2015 году ставшей принимающей стороной EuroPride в столице Латвии.

Латвийская группа AGIHAS - в числе официальных гостей EuroPride 2019 ФОТО: Иван Пауков

Тем не менее, в глазах многих европейцев наша страна - наряду с Литвой, Польшей, Румынией и Болгарией - пока остается одним из консервативных государств востока ЕС, не торопящихся реформировать юридический статус сексуальных меньшинств.

Притом что серьезные сдвиги в этом направлении в течение последних лет произошли в странах ЕС, десятилетиями имевших репутацию бастионов религиозного фундаментализма - как католического (Мальта), так и православного (Греция).

В 2014-м Мальта даже стала первым государством ЕС, где каждый желающий может изменить свою гендерную идентичность специальным нотариально заверенным актом. В том же году на острове легализовали однополые партнерства. А тремя годами позже - и браки (для сравнения: в той же Австрии - только с января текущего года).

Греческая же делегация EuroPride 2019 официально объявила о следующем общеевропейском "месте встречи". В июне 2020 года им станет город Салоники.

Хронологически же более близкое событие - национальный LGBT Pride в столице Грузии, проведение которого намечено на 18-23 июня.

Шесть лет назад первая проба Tbilisi Pride-парада - несмотря на все усилия полиции не допустить беспорядков - все же завершилась избиениями нескольких активистов. Фоторепортажи из Грузии тогда облетели весь мир, и неудивительно, что в эти дни корреспонденты европейских СМИ съезжаются в Тбилиси.

ФОТО: Иван Пауков

Впрочем, если верить свежему материалу лондонского The Guardian, за шесть лет "молчания" кое-что в грузинском обществе все же изменилось, и тамошние ЛГБТ-активисты настроены куда более оптимистично, чем их российские или белорусские коллеги.

Приблизительно то же самое услышал от одного из них сейчас в Вене и я. Насколько же эти настроения соответствуют реальности, мы узнаем очень скоро.

Ведь события последних дней - в частности, брутальное нападение на двух лесбиянок в лондонском автобусе (одна из них, кстати, была почетным гостем венского EuroPride) - подтверждают банальную правду: одних законодательных мер недостаточно.

Если в обществе существует нетерпимость, она может прорваться где угодно, и в какой угодно форме. И безразличие окружающих окажется лишь бонусом.

В том же лондонском инциденте самое дикое ведь даже не то, что молодых и красивых женщин избили какие-то ублюдки, но то, что никто за них не вступился!

ФОТО: Иван Пауков