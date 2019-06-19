"ЛГБТ+ находятся в центре наших обществ": EuroPride 2019 приветствовал президент страны
В "старом" ЕС фестивали ЛГБТ+ давно превратились в непременный компонент летнего пейзажа столиц и крупных городов. Эти красочные и развеселые уикенды обожают очень многие: и организаторы, и участники импровизированных шоу, и ликующие народы - как местные, так и приезжие. Не говоря уж о либеральных политиках, о владельцах отелей и ресторанов и муниципальных подразделениях, отвечающих за бюджет. Но никогда прежде не выступали на прайдах с приветственной речью главы государств: дальше представителей городских и региональных властей дело не шло. Президент Австрии Александр Ван Дер Беллен стал первым.
На появление президентской четы под прожекторами огромной сцены у стен венской ратуши публика реагировала приблизительно так же, как на встречу с любимой мегапопзвездой. Президент мог бы вообще ничего не произносить - лишь улыбаться собравшимся под ратушей нескольким десяткам тысяч слушателей, - и этого вполне хватило бы.
- Быть может, вы так щедро и долго хлопаете, чтобы я поскорее закончил? - с легкой самоиронией поинтересовался Ван Дер Беллен.
И аудитория отчитала эту фразу вполне адекватно. То есть именно как мимоходом брошенную шутку, а никак не попытку заигрывания с нею. Ведь в целом президентский спич был лаконичным, очень конкретным, прочувствованным, и при этом начисто лишенным пафосных нот.
Но не в их ли отсутствии и состоит пафос европейской демократии наших дней?
Около полугода назад Facebook облетела фотография элегантно, но неброско одетого подтянутого седовласого человека, спешащего, по всему видать, в офис. В одной руке - кожаный портфель в стиле ретро, в другой - упаковка с бутербродами. Вокруг - торопящиеся к своим компьютерам обитатели столичных офисов и банковские клерки.
"Президент Австрии идет на работу! - восторженно комментировал автор поста, - вот так просто: ни автомобиля с затененными стеклами, ни даже охраны! Много ли знаете вы стран на свете, где такое возможно?!"
А в Вене не только возможно, но и вполне в порядке вещей.
И, кстати, не слишком противоречит старым добрым традициям столицы. Если чуть больше ста лет назад любой гражданин Австро-Венгерской империи раз в неделю с восьми утра (и даже без предварительной записи) мог прийти на личную аудиенцию к императору Францу-Иосифу, то кого в этом городе сегодня удивит президент Австрийской федеративной республики, пешком идущий на работу?
К тому же это вполне вписывается в феноменальную для наших дней - и поразительную для иностранцев - безмятежность венского ритма жизни.
По исторической столице Центрально-Восточной Европы, чья "культурная программа" не уступает ни парижской, ни лондонской, но повседневность начисто лишена стресса, до сих пор упоительно "накручивать" десятки километров пешим ходом. Особенно в эти дни, когда благоухание лип в самом разгаре, а полуторастолетние могучие катальпы щедро засыпают раскрывшимися бутонами своих цветов, по безупречности выделки похожих на ювелирные украшения, кофейные столики бессчетных венских террас.
Не поддаться чарам этого города довольно трудно: диво ли, что статистика гостей EuroPride 2019, прошедшего в Вене 12-16 июня, подавала цифры от 430 000 до полумиллиона. Притом что в столице Австрии всего-то два миллиона жителей!
Политическими организаторами события были старейшая в стране организация ЛГБТ HOSI Wien, отпраздновавшая в этом году сорокалетний юбилей, и три крупнейших партии парламентской оппозиции - SPOe, NEOS и партия Зеленых.
Заинтересована в участии была и Народная партия (OeVP) - одна из двух составлявших правящую коалицию недавно рухнувшего правительства, - но получила отказ. Поскольку не раз тормозила или даже блокировала антидискриминационные реформы, на которых настаивали и социалдемократы, и "зеленые".
Так, например, добиться юридического признания партнерских отношений для однополых пар австрийцам удалось только в 2010 году.
Хотя уже годом раньше такие партнерства были легализованы в соседней Венгрии. Не говоря о большинстве стран "старого" ЕС.
Выбрала же на сей раз Вену местом EuroPride международная организация ЕРОА - EuroPride Organizers Association. Которую с 2015 года возглавляет наша соотечественница Кристине Гарина.
Кристине - одна из учредителей единственной латвийской ЛГБТ-ассоциации Mozaika, в том же 2015 году ставшей принимающей стороной EuroPride в столице Латвии.
Тем не менее, в глазах многих европейцев наша страна - наряду с Литвой, Польшей, Румынией и Болгарией - пока остается одним из консервативных государств востока ЕС, не торопящихся реформировать юридический статус сексуальных меньшинств.
Притом что серьезные сдвиги в этом направлении в течение последних лет произошли в странах ЕС, десятилетиями имевших репутацию бастионов религиозного фундаментализма - как католического (Мальта), так и православного (Греция).
В 2014-м Мальта даже стала первым государством ЕС, где каждый желающий может изменить свою гендерную идентичность специальным нотариально заверенным актом. В том же году на острове легализовали однополые партнерства. А тремя годами позже - и браки (для сравнения: в той же Австрии - только с января текущего года).
Греческая же делегация EuroPride 2019 официально объявила о следующем общеевропейском "месте встречи". В июне 2020 года им станет город Салоники.
Хронологически же более близкое событие - национальный LGBT Pride в столице Грузии, проведение которого намечено на 18-23 июня.
Шесть лет назад первая проба Tbilisi Pride-парада - несмотря на все усилия полиции не допустить беспорядков - все же завершилась избиениями нескольких активистов. Фоторепортажи из Грузии тогда облетели весь мир, и неудивительно, что в эти дни корреспонденты европейских СМИ съезжаются в Тбилиси.
Впрочем, если верить свежему материалу лондонского The Guardian, за шесть лет "молчания" кое-что в грузинском обществе все же изменилось, и тамошние ЛГБТ-активисты настроены куда более оптимистично, чем их российские или белорусские коллеги.
Приблизительно то же самое услышал от одного из них сейчас в Вене и я. Насколько же эти настроения соответствуют реальности, мы узнаем очень скоро.
Ведь события последних дней - в частности, брутальное нападение на двух лесбиянок в лондонском автобусе (одна из них, кстати, была почетным гостем венского EuroPride) - подтверждают банальную правду: одних законодательных мер недостаточно.
Если в обществе существует нетерпимость, она может прорваться где угодно, и в какой угодно форме. И безразличие окружающих окажется лишь бонусом.
В том же лондонском инциденте самое дикое ведь даже не то, что молодых и красивых женщин избили какие-то ублюдки, но то, что никто за них не вступился!
- Никогда бы мы не чувствовали себя настолько уверенно, не поддерживай нашего стремления к равноправию наши гетеросексуальные близкие. Наши друзья. Наши родители. Наши коллеги. И то, чего мы достигли, нам удалось достичь во многом благодаря их пониманию и поддержке, - сказала в приветственной речи депутат австрийского парламента от партии Зеленых (и в прошлом - вице-президент Европарламента) Ульрике Луначек.
И речь президента Австрии была отличным подтверждением ее слов:
- ЛГБТ живут в центре наших обществ, - заметил Ван Дер Беллен, - они здесь навсегда. Они должны быть видны, и они достойны уважения.
По-настоящему хороший праздник - тот, на котором не вполне понятно, кто гость, а кто хозяин. Потому что для праздника как социального явления эта субординация не так уж важна. Именно таким и оказался EuroPride 2019.
Несколько дней вся центральная Вена веселилась, как могла, и не только с недоброжелательными взглядами и комментариями, но и с туповатым бараньим недоумением мне ни разу не довелось столкнуться.
Зато в комичных эпизодах недостатка не было. Вот нормативное гетеросексуальное семейство, пришедшее "поболеть" за своих друзей, участников парада. И, конечно, немедленно приглашенное присоединиться. В ответ на вполне искреннее "рады бы, да неподходяще одеты" - тут же обсыпанное конфетти и задрапированное в радужные полотнища. "Ну теперь годится, согласны!.."
Вот две дамы-мусульманки в длиннополых балахонах и хиджабах, украдкой фотографирующих смартфонами обнаженного юнца, с головы до пят выкрашенного золотой краской.
А вот монументальная венская старуха, отважно усевшаяся в раскладном кресле чуть ли не посередине трассы, предназначенной для парада.
А что ей, старухе, делать? Стоять в какой-нибудь из толп по обочинам? Так вмиг устанет, и ничего толком не увидит. А тут как в первом ряду партера... А колонна пятитонок со своим танцующим содержимым может и объехать! Ведь не трамваи же!
И грузовики действительно объезжали. Рингштрассе - бульвар широкий, Вена - город просторный, терпимый и открытый, места хватит для всех!