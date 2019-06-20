Угольная пыль и выхлопные газы - что побуждает жителей Болдераи и Вецмилгрависа переезжать

Людей беспокоят угольная пыль и терминальные запахи. Многие говорят, что интенсивность портовых операций возросла в последние годы.

Другие негативные возражения похожи на те, что высказывают жители Болдераи (криминальное окружение, плохое транспортное сообщение до центра).

Жители Вецмилгрависа также недовольны жилищным фондом - качеством и ценами.

"Качество воздуха отвратительное!", "Из-за запаха, а также угольной пыли (после того, как угольный терминал был открыт, пыль даже в комнатах) начались проблемы со здоровьем", - говорят жители Вецмилгрависа.

Вид на порт в Вецмилгрависе ФОТО: Facebook/Tatiana Barsetka

Для сравнения, в опросе жителей Риги 2015 года только 7% заявили, что планируют сменить место жительства, и только треть - переехать в "более привлекательный район / более приятную среду". Семейные или личные обстоятельства были на первом месте.

В то же время половина жителей Болдераи и Вецмилгрависа в настоящее время не думают об изменении места своего проживания, так как считают, что это хорошие районы.

С относительно хорошей городской инфраструктурой и в то же время близко к природе: море, лес, Даугава, Кишезерс. Многие также говорят, что это их родной край, где они укоренились.

Во время исследования был также задан вопрос: насколько близко вы находитесь к территории Рижского свободного порта? Чувствуют ли себя более обремененными деятельностью порта те, кто ближе к нему живет? Отчасти да. Такая тенденция ощущается - те, кто живет ближе к порту, чаще думают о смене места жительства. Тем не менее, различия не очень велики.

Текущие результаты опроса показывают, что не важно, находится ли территория порта на расстоянии 300, 500 или 1000 метров.

Портовые действия, такие как перемещение грузов, погрузка и разгрузка материалов и веществ, также ощущают на себе те, кто живут более отдаленно. Например, жители Вецмилгрависа жалуются на новый терминал по обработке угля на острове Криеву, который находится на другой стороне Даугавы.

В заключение нужно вернуться к жителям Болдераи и Вецмилгрависа, которые утверждают, что в течение прошлого года думали о переезде.

Известно, что рижане считаются Болдераи самым непривлекательным районом города (Вецмилгравис занимает седьмое место в этом антитопе).

Несмотря на то, что большинство рижан здесь никогда не были - такой стереотип все же существует. В то же самое время, некоторые жители этих районов считают эти окрестности хорошими (близко к природе и городу).