Угольная пыль и выхлопные газы - что побуждает жителей Болдераи и Вецмилгрависа переезжать

В рамках исследовательского проекта "Жизнь возле порта" был проведен интернет-опрос о жизни в пяти районах Риги, граничащих с Даугавой - Болдерае, Даугавгриве, Кундзинсале, Мангальсале и Вецмилгрависе.
Один из вопросов, который был задан местным:
"За последний год думали ли вы переехать за пределы своего района?".
В настоящее время результаты показывают, что половина жителей Болдераи и Вецмилгрависа отвечают положительно, в то время как в Даугавгриве и Мангальсале только треть, а в Кундзинсале - лишь одна пятая жителей.
Можно предположить, что в опросе приняли участие те жители, кто не доволен своей жизнью с таким соседом. Это отчасти верно, и тем не менее, почти половина респондентов из Болдераи, отвечая на вопросы, указали, что жизнь в окрестностях не изменилась и не улучшилась за последние три года (в Вецмилгрависе их еще больше).
В любом случае, эти ответы указывают на настроение 800 человек, которые до сих пор участвовали в опросе. А может не только их?
Согласно официальной латвийской статистике, с 2000 года Вецмилгравис потерял 21% населения (Болдераи и Даугавгрива - 16%), что причисляет его к стремительно уменьшающимся районам Риги.
Современные люди достаточно мобильны, а внутренняя и внешняя миграция довольно интенсивна.
В 2017 - 2018 году Ригу покинули 20 000 человек (в том числе 6000 уехали в зарубежные страны). Это означает, что в столице осталось около 3% населения.
Конечно, тысячи людей переехали жить в Ригу, но эта цифра в два раза меньше. Схожая ситуация с внутренней миграции Риги. Если сравнить десятую (или меньше) часть реально эмигрировавших людей с группой нашего опроса (которая рассматривает возможность переезда), цифра кажется очень большой, хотя это не обязательно означает, что решение уже принято и переезд действительно произойдет.
Жители также были опрошены о причинах размышлений о переезде из своего района или, наоборот, о желании сохранить свое место жительства.
- Жители Болдераи чаще всего упоминали экологическое загрязнение. Оно имеет два источника - деятельность Рижского Свободного порта, особенно угольной пыли и промышленности (фабрика по производству фанеры и фанерной продукции "Lignums").
- Вторая наиболее частая причина, заставляющая респондентов задуматься о том, чтобы покинуть район, - это угроза со стороны других людей. Чаще всего упоминаются наркоманы и жители социальных домов.
- Третья причина - неразвитая инфраструктура района. Одна из самых больших проблем Болдераи - дороги и транспорт до центра города. Люди, которые ежедневно едут на работу или ведут детей в учебные заведения, все больше устают от долгого пути к центру Риги и другим районам.
"Правительство не думает об устройстве и улучшении Болдераи, но это недооцененное место деградирует из-за строительства социальных домов. Никто не задумывается о том, как организовать окружающую среду, чтобы здесь хотелось жить.
Общественный транспорт переполнен, велосипедных дорожек нет, а дороги не ухожены. Из центра Риги сюда можно добраться по узкой ухабистой дороге", говорит один из жителей Болдераи.
Жители Вецмилгрависа имеют аналогичные убеждения, связанные, в первую очередь, с постоянными загрязнениями, вызванные деятельностью порта.
Людей беспокоят угольная пыль и терминальные запахи. Многие говорят, что интенсивность портовых операций возросла в последние годы.
Другие негативные возражения похожи на те, что высказывают жители Болдераи (криминальное окружение, плохое транспортное сообщение до центра).
Жители Вецмилгрависа также недовольны жилищным фондом - качеством и ценами.
"Качество воздуха отвратительное!", "Из-за запаха, а также угольной пыли (после того, как угольный терминал был открыт, пыль даже в комнатах) начались проблемы со здоровьем", - говорят жители Вецмилгрависа.
Для сравнения, в опросе жителей Риги 2015 года только 7% заявили, что планируют сменить место жительства, и только треть - переехать в "более привлекательный район / более приятную среду". Семейные или личные обстоятельства были на первом месте.
В то же время половина жителей Болдераи и Вецмилгрависа в настоящее время не думают об изменении места своего проживания, так как считают, что это хорошие районы.
С относительно хорошей городской инфраструктурой и в то же время близко к природе: море, лес, Даугава, Кишезерс. Многие также говорят, что это их родной край, где они укоренились.
Во время исследования был также задан вопрос: насколько близко вы находитесь к территории Рижского свободного порта? Чувствуют ли себя более обремененными деятельностью порта те, кто ближе к нему живет? Отчасти да. Такая тенденция ощущается - те, кто живет ближе к порту, чаще думают о смене места жительства. Тем не менее, различия не очень велики.
Текущие результаты опроса показывают, что не важно, находится ли территория порта на расстоянии 300, 500 или 1000 метров.
Портовые действия, такие как перемещение грузов, погрузка и разгрузка материалов и веществ, также ощущают на себе те, кто живут более отдаленно. Например, жители Вецмилгрависа жалуются на новый терминал по обработке угля на острове Криеву, который находится на другой стороне Даугавы.
В заключение нужно вернуться к жителям Болдераи и Вецмилгрависа, которые утверждают, что в течение прошлого года думали о переезде.
Известно, что рижане считаются Болдераи самым непривлекательным районом города (Вецмилгравис занимает седьмое место в этом антитопе).
Несмотря на то, что большинство рижан здесь никогда не были - такой стереотип все же существует. В то же самое время, некоторые жители этих районов считают эти окрестности хорошими (близко к природе и городу).
У каждого своя правда! Но нам предстоит найти еще ответы на множество вопросов, поэтому мы приглашаем жителей Болдераи, Даугавгривы, Кундзинсалы, Мангальсалы и Вецмилгрависа принять участие в опросе.