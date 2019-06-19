Ср, 19.06.2019
Во время правления Путина политические репрессии стали обязательной составляющей государственной политики РФ. Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ)

Диетологи назвали самые опасные продукты в нашем рационе питания
Обратите внимание перед праздником!

Мясо. Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Медики провели ряд исследований и выявили, какие продукты вредны для здоровья мужчин и женщин.

Жареное мясо
 
Одно из любимейших блюд мужчин! Но, употреблять его регулярно диетологи не советуют. Жареное мясо негативно влияет на здоровье, так как в нем большое количество канцерогенов (почти в три раза больше, чем сигареты).

У тех, кто злоупотребляет жареным на углях мясом повышается риск развития рака желудка, кишечника и поджелудочной. А жареная курица, и вовсе, может способствовать развитию рака простаты.

Бутерброды

Представителям сильного пола врачи советуют отказаться от бутербродов с колбасой на белом хлебе. Это связано с тем, что быстрые углеводы снижают тестостерон.

Бутерброд. Иллюстративное фото

Evija Trifanova/LETA

Соль и приправы

Женщинам советуют убрать из рациона питания соль и другие приправы. Пряности повышают риск развития гастрита и язвы желудка. У женщин слизистая желудка женщин более нежная и легко травмируется агрессивными веществами.

Маргарин

Маргарин также попал в немилость врачей! Он закупоривает сосуды и повышает риск развития инфаркта.

Белый хлеб

Врачи считают, белый хлеб способствует возникновению диабета.

Хлеб

Zane Bitere/LETA

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