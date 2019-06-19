На берегу Булльупе обнаружили труп школьницы. Она стала жертвой знакомых парней

Во вторник, 18 июня, рано утром сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы вытащили из Булльупе утопленницу. По сведениям передачи Degpunktā, девушка стала жертвой убийства.
В передаче обобщили рассказы очевидцев и разговоры среди местных жителей районов Даугавгрива и Болдерая.
Со слов местных, рядом с рекой долго работала полиция, что сразу показалось подозрительным. Позднее стало известно, что деятельность полиции на месте не была напрасной - на берегу произошло страшное преступление.
Сообщается, что утонувшая была ученицей местной школы, которая в судьбоносный вечер пошла на прогулку с друзьями. Среди знакомых произошел конфликт - один из компании предложил девушке вступить в половую связь, но она отказалась, за что получила наказание.
По неофициальной информации, нападавшими оказались несколько молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет. Возможно, воспитанники мореходки.
Очевидно, одной из причин жестокого преступления стало и то, что парни были под воздействием алкоголя или наркотических средств.
Пока что неясно, почему ни одна из видеокамер, установленных на мосту, ничего не засняла. Одна принадлежит муниципальной полиции, вторая - Latvijas dzelzceļš, отметили в передаче.
Полиция от подробных комментариев воздерживается.
"Информация, которой мы располагаем на данный момент, говорит о том, что преступное деяние произошло в кругу близких приятелей. В связи с этим инцидентом безопасности жителей ничто не угрожает.
Госполиция задержала обоих подозреваемых.
Принимая во внимание интересы следствия, более подробную информацию распространять нельзя", - рассказала представитель полиции Гита Гжибовска.