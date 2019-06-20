Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Глава США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20", - сообщил Трамп в интервью Fox News.
В ноябре 2018 года Дональд Трамп отказался от намеченной ранее встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Президент США объяснил свою позицию усугублением отношений Москвы и Киева после происшествия в Керченском проливе.
Ранее, в июле 2018 года, президенты США и России провели переговоры в Хельсинки. Помимо этого, Владимир Путин и Дональд Трамп встречались на саммите G20 в Гамбурге и саммите АТЭС во Вьетнаме в 2017 году.