Чт, 20.06.2019
Во время правления Путина политические репрессии стали обязательной составляющей государственной политики РФ. Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ)

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

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Владимир Путин и Дональд Трамп

ФОТО: Reuters/ScanPix

Глава США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20", - сообщил Трамп в интервью Fox News.

В ноябре 2018 года Дональд Трамп  отказался от намеченной ранее встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Президент США объяснил свою позицию усугублением отношений Москвы и Киева после происшествия в Керченском проливе.

Ранее, в июле 2018 года, президенты США и России провели переговоры в Хельсинки. Помимо этого, Владимир Путин и Дональд Трамп встречались на саммите G20 в Гамбурге и саммите АТЭС во Вьетнаме в 2017 году.

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