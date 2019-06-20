На пляжах Мангальсалы и Вецаки отдыхающих перепугали змеи

Несмотря на испуг и неприятные эмоций, при виде змеи в месте, где, по мнению отдыхающих, ее не должно быть, ужи не принесут никому проблем. Конечно, чувствуя угрозу, змея может укусить, но сперва уж пытается напугать с помощью неприятного запаха, рассказывает Лиелкалнс.

Уж шипит, плюется или же притворяется мертвым.

В некоторых местах рядом с пляжем растет трава, за дюнами могут находиться теплые лужи или небольшая, впадающая в море река, поэтому нельзя сказать, что пляж - нетипичное место для змеи. Уж, скорее всего, будет находиться в песке у воды или будет плыть поблизости к берегу, где теплая вода.

Лиелкалнс говорит, что побережье может посетить уж, но никак не гадюка, которая предпочитает сухие места, кладки камней и стены старых зданий, где есть щели.

ФОТО: Pixabay

Ужи же предпочитают кучи компоста, старых листьев и нескошенную траву.

Уж - змея не маленькая, его длина может достигать полтора метра.

Гуляя по лесу, специалист советует немного пошуметь, так как змеи не любят вибраций. Идя за ягодами, он советует надевать на ноги резиновые сапоги, так как обычно змеи кусают ноги до лодыжки.

Присаживаясь на пенек, обязательно нужно убедиться, не греется ли там кто-то на солнышке.