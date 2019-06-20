Чт, 20.06.2019
Во время правления Путина политические репрессии стали обязательной составляющей государственной политики РФ. Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ)

Обманули систему: Двое мужчин незаконно выиграли в автоматы полмиллиона евро

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ФОТО: Pixabay

Государственная полиция в этом месяце передала в прокуратуру дело против двух мужчин, которые, используя специальное устройство, обманным путем выиграли 505 500 евро. Об этом сообщает представитель Госполиции Элина Спрудзане.

В ходе расследования полиция выяснила, что в конце 2017 года некий мужчина в одном из рижский игорных залов обманным путем получил выигрыш размером в 505 500 евро. Мужчина получил этот приз играя в автомат, с которым ранее работник зала провел определенные манипуляции - вставил в автомат специальное устройство, которое предлагает дополнительные игры.

Выигрыш мужчине не был выплачен.

По подозрению в проделанных манипуляциях и мошенничестве полиция задержала двух мужчин - 1979 и 1991 года рождения. Мужчинам грозит лишение свободы от двух до десяти лет, с конфискацией имущества или без нее с последующим надзором полиции на срок до трех лет или без него.

К задержанным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. 

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