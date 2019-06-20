Обманули систему: Двое мужчин незаконно выиграли в автоматы полмиллиона евро

В ходе расследования полиция выяснила, что в конце 2017 года некий мужчина в одном из рижский игорных залов обманным путем получил выигрыш размером в 505 500 евро. Мужчина получил этот приз играя в автомат, с которым ранее работник зала провел определенные манипуляции - вставил в автомат специальное устройство, которое предлагает дополнительные игры.

По подозрению в проделанных манипуляциях и мошенничестве полиция задержала двух мужчин - 1979 и 1991 года рождения. Мужчинам грозит лишение свободы от двух до десяти лет, с конфискацией имущества или без нее с последующим надзором полиции на срок до трех лет или без него.