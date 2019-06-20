В Резекниенском крае за два миллиона евро перестраивают шесть дорог

Второй этап проекта "Улучшение инфраструктуры дорог самоуправления в Резекниенском крае" стартовал в начале года. Работы, проведенные ООО Celi un tilti на дороге Берзгале – Червонка, завершены, и дорога длиной в два километра открыта для движения. Также в ходе проекта будут отремонтированы дороги Яунрикава – Кальви, Козловка – Сули, Вилюми – Пилцене, Саукавиеши - Диервас и Ульянова – Вокрали.