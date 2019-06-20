"Мы должны были включить мозги" и другие цитаты Путина во время "Прямой линии"

Сообщается, что в этом году президенту России поступило полтора миллиона вопросов, среди проблемных тем — дело Голунова, экология, ЖКХ, произвол силовиков, низкие зарплаты и пенсии.

Путин отвечает на вопрос, что может получить страна, если пойдет на уступки ради снятия экономических ограничений:

ФОТО: AFP, TVNET

Путин о жизни после санкций:

ФОТО: AFP, TVNET

Путин о низких зарплатах:

ФОТО: AFP, TVNET

Путин отвечает на вопрос, когда в России вырастет зарплата и как можно прожить на зарплату в 10 тысяч рублей:

ФОТО: AFP, TVNET

Президент России отвечает на вопрос жителей Дагестана, которые в конце своего видеообращения попросили разрешения поднять бокал за здоровье президента:

ФОТО: AFP, TVNET

Об обеспечении россиян лекарствами в регионах:

ФОТО: AFP, TVNET

Путин о президенте Украины Владимире Зеленском:

ФОТО: AFP, TVNET

На вопрос о ядерном оружии Владимир Путин ответил пословицей:

ФОТО: AFP, TVNET

Президент России о том, что готов к диалогу с президентом США:

ФОТО: AFP, TVNET

Владимир Путин о деле журналиста "Медузы" Ивана Голунова:

ФОТО: AFP, TVNET

Русская служба BBC сообщает, что прошлогодняя "Прямая линия" собрала рекордно низкий рейтинг по просмотрам программы за последние шесть лет.

Также за год значительно снизился рейтинг доверия президенту России - в 2018 году после "Прямой линии" было объявлено о повышении пенсионного возраста.