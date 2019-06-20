"Мы должны были включить мозги" и другие цитаты Путина во время "Прямой линии"

"Жить стало тяжелее". 20 июня прошла 17-я "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным, во время которой он отвечал на вопросы жителей России. Россияне отправляли Путину свои вопросы в виде текстовых сообщений, а также записывали видеообращения. Русский TVNET предлагает небольшую подборку высказываний и "перлов" президента РФ.
Сообщается, что в этом году президенту России поступило полтора миллиона вопросов, среди проблемных тем — дело Голунова, экология, ЖКХ, произвол силовиков, низкие зарплаты и пенсии.
Путин отвечает на вопрос, что может получить страна, если пойдет на уступки ради снятия экономических ограничений:
Путин о жизни после санкций:
Путин о низких зарплатах:
Путин отвечает на вопрос, когда в России вырастет зарплата и как можно прожить на зарплату в 10 тысяч рублей:
Президент России отвечает на вопрос жителей Дагестана, которые в конце своего видеообращения попросили разрешения поднять бокал за здоровье президента:
Об обеспечении россиян лекарствами в регионах:
Путин о президенте Украины Владимире Зеленском:
На вопрос о ядерном оружии Владимир Путин ответил пословицей:
Президент России о том, что готов к диалогу с президентом США:
Владимир Путин о деле журналиста "Медузы" Ивана Голунова:
Русская служба BBC сообщает, что прошлогодняя "Прямая линия" собрала рекордно низкий рейтинг по просмотрам программы за последние шесть лет.
Также за год значительно снизился рейтинг доверия президенту России - в 2018 году после "Прямой линии" было объявлено о повышении пенсионного возраста.
Галерея: В России прошла "Прямая линия" с Владимиром Путиным