МВД Эстонии: заявления Кариньша об акцизе на выпивку являются пропагандой

По словам Хельме, Латвия, снизив акцизы, поведет себя гораздо разумнее, чем два предыдущих правительства Эстонии. Но тот анализ, который привел к выводу о необходимости снизить акцизы в Эстонии, актуален и поныне, подчеркнул Хельме, отметив, что в результате снижения цены на алкоголь в обеих странах сравняются и приграничная торговля алкоголем сойдет на нет.

"Но, во многом благодаря резкому росту акцизов в Финляндии, совершенно очевидно, что возобновится алкотуризм наших северных соседей и налоговые поступления в Эстонии в результате снижения акцизных ставок несомненно улучшатся. Утверждения, что мы потерпели провал со своими снижениями акцизов, беспочвенны", - заявил Хельме.

Хельме заверил, что никаких обязывающих и подписанных соглашений по акцизам между Эстонией и Латвией не существует. То, о чем говорит латвийская сторона, не более чем обмен мыслями по данной теме, который состоялся в рамках Балтийской ассамблеи.

"А если премьер-министр Латвии утверждает обратное, то речь идет о тематике внутриполитической пропаганды в самой Латвии", - сказал эстонский министр.

"Никакой акцизной войны мы не начинаем и новых снижений ставок акциза не планируем", - добавил Хельме.

Ранее Кариньш заявил, что решение о снижении акцизного налога на алкоголь в Латвии - ответный шаг на политику Эстонии, которая резко понижает акциз.

Премьер указал, что Эстония нарушила соглашение с Латвией об акцизном налоге на алкоголь и начала "войну", поэтому Латвии не остается ничего иного, как ответить соответствующим снижением акциза на спиртные напитки.

Кариньш напомнил, что несколько лет назад оба государства заключили соглашение о том, что Латвия будет повышать акцизный налог, чтобы приблизиться к уровню Эстонии. Латвия тогда обязалась делать это постепенно, чтобы избежать роста объемов контрабанды алкоголя.

"К нашему удивлению, эстонские правительство и парламент решили нарушить данное соглашение. Они внезапно планируют резко снизить акцизный налог", - сказал Кариньш, отметив, что это ставит Латвию в очень неудобную ситуацию, на которую страна вынуждена "отвечать совершенно против своей воли".

"Я ни в коем случае не хочу акцизной войны с Эстонией, но, если эстонцы нарушают соглашение и начинают войну против нас, нам ничего другого не остается, как ответить соответствующим снижением акциза", - заявил глава правительства.