Разыскивается пропавший без вести гражданин Литвы: он упал за борт парома Isabelle

Госполиция просит отозваться свидетелей происшествия, в ходе которого 10 июня, около 10.20, гражданин Литвы Лукас Балсевичиус упал за борт парома Isabelle, сообщила агентству LETA представитель полиции Гита Гжибовска.
Балсевичиус упал за борт, когда паром находился в Даугаве и проплывал мимо улицы Волеру 64 в направлении Рижского порта.
Мужчина родился в 1983 году, его рост составляет 180 см, худощавый, с короткими светлыми волосами.
Его по-прежнему не удается найти.
Полиция призывает звонить по номеру 67086678, 20269017 или 110.