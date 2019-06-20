Чт, 20.06.2019
Во время правления Путина политические репрессии стали обязательной составляющей государственной политики РФ. Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ)

Разыскивается пропавший без вести гражданин Литвы: он упал за борт парома Isabelle

Лукас Балсевичиус

ФОТО: Valsts policija

Госполиция просит отозваться свидетелей происшествия, в ходе которого 10 июня, около 10.20, гражданин Литвы Лукас Балсевичиус упал за борт парома Isabelle, сообщила агентству LETA представитель полиции Гита Гжибовска. 

Балсевичиус упал за борт, когда паром находился в Даугаве и проплывал мимо улицы Волеру 64 в направлении Рижского порта. 

Мужчина родился в 1983 году, его рост составляет 180 см, худощавый, с короткими светлыми волосами.

Его по-прежнему не удается найти.

Полиция призывает звонить по номеру 67086678, 20269017 или 110.

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