Лиго-эксперимент: через сколько времени после празднования можно садиться за руль?
В ночь с 23 на 24 июня в Латвии отмечают Лиго! Во время празднования не обойдется без пива и других алкогольных напитков. Накануне праздника передача Zebra решила выяснить, спустя какое время после употребления алкоголя можно садиться за руль автомобиля? В рамках эксперимента сравнили, насколько отличаются результаты алкотестера и калькулятора промилле в интернете.
Для эксперимента были выбраны три человека разной весовой категории, которые употребляли одинаковое количество алкоголя (200 г).
После этого наблюдали, спустя какое время количество промилле в крови начнет падать. Для эксперимента использовали обычный алкотестер и один из найденных в интернете калькуляторов промилле.
Спустя час
Первое измерение было сделано через час после начала употребления алкоголя.
- Андрею (вес: около 80 кг) интернет-калькулятор спрогнозировал 1,1 промилле, а алкотестер показал 0,93 промилле.
- Монте (вес: около 55 кг) калькулятор предсказал 1,9 промилле, в то время как алкотестер показал 1,52 промилле.
- Артуру (вес: около 100 кг) интернет-калькулятор спрогнозировал 0,9 промилле, а алкотестер показал 0,74 промилле.
Спустя полтора часа
Второй этап измерений был сделан через полтора часа после употребления алкоголя - предсказания интернет-калькулятора для всех трех участников эксперимента были такими же, как на первом этапе, а вот алкотестер показал Андрею 0,79 промилле (ранее 1.1 промилле), Монте 1,37 промилле (ранее 1,9 промилле), а Артуру 0,69 промилле (ранее 0,9 промилле).
Спустя два часа
В рамках третьего этапа эксперимента измерения были сделаны спустя два часа.
Андрею интернет-калькулятор спрогнозировал 1 промилле, а вот алкотестер показал 0,63 промилле. Для Монты прогноз был 1,8 промилле, а алкотестер зафиксировал 1,3 промилле. А вот Артуруpу интернет-калькулятор показал 0,8 промилле, а алкотестер 0,57 промилле.
Спустя два с половиной часа
Четвертый этап измерений прошел спустя два с половиной часа после употребления алкоголя.
Андрею калькулятор спрогнозировал 1 промилле, а вот алкотестер показал совсем другой результат - 0,47 промилле.
На вопрос, чувствует ли он себя на столько уверенно, что готов сесть за руль автомобиля - мужчина ответил отрицательно.
У Монты результаты измерений интернет-калькулятора не изменились - те же 1,8 промилле, что и полчаса назад. А вот алкотестер зафиксировал 1,12 промилле.
В свою очередь Артуру калькулятор предсказал 0,7 промилле, а алкотестер показал 0,45 промилле.
Он также отметил, что до сих пор не чувствует себя достаточно хорошо, чтобы сесть за руль.
Спустя три часа
Пятый и заключительный этап измерений прошел спустя три часа после употребления алкоголя.
На этот раз калькулятор показал Андрею результат в 0,9 промилле, а алкотестер - 0,35 промилле. Монте калькулятор спрогнозировал 1,8 промилле, а вот результат алкотестера значительно отличался - 1,04 промилле.
Наконец, согласно калькулятору, у Артура, спустя три часа, в крови осталось 0,7 промилле алкоголя, в то время как алкотестер показал 0,33 промилле.
Какие можно сделать выводы?
При одинаковом количестве выпитом алкоголе люди с меньшим весом, безусловно, будут иметь большее количество промилле в крови, поэтому ждать им придется дольше, чтобы появилась возможность сесть за руль.
Другой вывод заключается в том, что калькулятор промилле, который легко можно найти в интернете, может быть не совсем точным в своих измерениях.
Самым надежным измерительным инструментом промилле по-прежнему является сертифицированный алкотестер, но самое безопасное - вообще не пить и не садиться за руль после дня празднования.