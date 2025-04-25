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Видео В Риге водитель без прав вез "друзей" и пакеты с подозрительным порошком

Пакетик с подозрительным веществом.
Пакетик с подозрительным веществом. Фото: Mike_shots/Shutterstock

Правоохранители остановили подозрительный автомобиль и нашли у пассажиров несколько пакетов с таблетками и, возможно, наркотиками, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.

Внимание полиции привлек странно выглядевший автомобиль Mercedes, водитель которого вел себя очень неуверенно. Правоохранители решили остановить машину и поговорить с водителем.

Мужчина сразу признался, что сел за руль без прав. Он уверял, что не ездит часто, только сейчас решил помочь друзьям. Его "друзья", сидевшие в машине, также показались полицейским подозрительными, и они обыскали этих людей.

При одном из мужчин оказалась значительная сумма денег. У другого нашли пакет с белым порошкообразным веществом, который отправили на экспертизу. Также семь пакетов нашли у молодой женщины: в пяти находился белый порошок, в двух - таблетки. Все эти вещества тоже были отправлены на проверку экспертам.

Как сообщили в полиции, против людей, у которых обнаружили подозрительные вещества, возбуждены уголовные дела.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā

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