Видео В Риге водитель без прав вез "друзей" и пакеты с подозрительным порошком

Внимание полиции привлек странно выглядевший автомобиль Mercedes, водитель которого вел себя очень неуверенно. Правоохранители решили остановить машину и поговорить с водителем.

Мужчина сразу признался, что сел за руль без прав. Он уверял, что не ездит часто, только сейчас решил помочь друзьям. Его "друзья", сидевшие в машине, также показались полицейским подозрительными, и они обыскали этих людей.

При одном из мужчин оказалась значительная сумма денег. У другого нашли пакет с белым порошкообразным веществом, который отправили на экспертизу. Также семь пакетов нашли у молодой женщины: в пяти находился белый порошок, в двух - таблетки. Все эти вещества тоже были отправлены на проверку экспертам.

Как сообщили в полиции, против людей, у которых обнаружили подозрительные вещества, возбуждены уголовные дела.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā