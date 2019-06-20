СМИ: упал интерес эстонцев к покупке алкоголя в Латвии

Ведущий эксперт Kantar Emor Айвар Воог прогнозирует дальнейший спад приграничной торговли начиная с июля.

Рекорд по закупкам алкоголя в Латвии пришелся на декабрь позапрошлого года: тогда 41% эстонцев подтвердили, что покупал в соседней стране пиво и более крепкие напитки.

Весной прошлого года Латвия подняла акцизы, и стоимость бутылки пива выросла в среднем на десять центов. В течение года покупка алкоголя в Латвии стабилизировалась на уровне 40%.

По данным последнего, июньского исследования, число людей, покупавших алкоголь в Латвии в течение этого года, уменьшилось по сравнению с прошлым летом до 30%.

Воог считает, что на приграничную торговлю повлияло решение правительства Латвии поднять акцизы: "Несмотря на то, что разрыв в ценах сохранился, он стал не настолько большим, чтобы людям хотелось тратить время и топливо на поездки в Латвию".

Воог добавил, что для некоторых граждан доставка пива из Латвии превратилась в бизнес и после снижения акцизов в Эстонии их ждет период турбулентности.

"В летний период объем покупок в Латвии может немного вырасти, но прежних масштабов после снижения акцизов, по всей вероятности, не достигнет. Думаю, что это отразится на привычках как тех, кто приезжал за алкоголем издалека, так и жителей приграничных регионов", - отметил Воог.

По его мнению, ответная реакция Латвии, решившей снизить акцизы вслед за Эстонией, не окажет большого влияния на объемы приграничной торговли.

"Человеческая психология устроена таким образом, что в первую очередь снижение цен люди чувствуют в своей стране, а не в соседней. Точно так же они более остро ощутили повышение акцизов в Эстонии, а не в Латвии", - объяснил Воог.

Чаще среднего алкоголь в Латвии покупают мужчины в возрасте 18-49 лет.