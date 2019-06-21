Запредельная жестокость: в Эстонии сожитель отрезал женщине голову

В первые недели 2019 года прокуратуре Эстонии пришлось распутывать самую жуткую за последнее десятилетие историю убийства. Картина, которая открылась в одной из квартир в Таллинне, где в рождественские праздники было обнаружено тело Галины 1969 года рождения, убитой и с отрезанной головой, потрясла даже опытных и повидавших многое полицейских. На момент прибытия стражей порядка сожитель Галины Игорь пил в соседней комнате водку.

По оценке побывавшей на месте происшествия прокурора Катрин Пяртлас, эта история по своему характеру, безусловно, является одной из самых жутких за последние 10-20 лет: "Это, конечно, совсем не типичная картина. Сначала нас встретил жуткий запах, после собака, которая жила в той квартире с момента убийства женщины". Момент убийства и момент обнаружения трупа разделяли две недели.

Труп Галины лежал на полу кухни. Ножом ей отрезали голову и вскрыли тело. По словам руководившего в то время службой по борьбе с преступлениями против личности Рогера Кумма, Игорь явно собирался расчленить тело своей сожительницы, но не довел дело до конца. На теле и лице жертвы имелись многочисленные порезы. По оценке судебного врача, смерть наступила от удара в сердце. Голову отрезали уже после смерти.

Задержанный в той же квартире Игорь объяснил, что убил жену из ревности, а после две недели пил в той же квартире водку. Когда у него спросили, зачем, он ответил, что не был готов сдаться полиции.

Расчленения не помнит

Труп Галины обнаружил 9 января друг ее дочери, который при помощи слесаря все же попал в квартиру и вызвал полицию. Поскольку после рождества с Галиной не было никакой связи, дочь и раньше приходила к дверям квартиры матери, но ей никто не открыл. К квартире приходила и полиция, но и ей никто не открыл.

По словам Рогера Кумма, позже возник вопрос, должна ли была полиция открыть дверь принудительно, но в тот момент ничто не указывало на преступление, не было и прямой угрозы окружающим: «Полиция каждый день получает десятки сообщений о пропавших людях, но это не значит, что мы должны тут же ломать двери. Никаких намеков на возможное преступление не было, а свет в квартире не горел». Также уверенности предавал телефонный звонок одного из родственников, на который ответил Игорь, который утверждал, что с ним и с Галиной все в порядке, женщины просто сейчас нет дома. Он еще спросил, нужно ли что-то передать Галине, когда та вернется?

Родившегося в 1976 году Игоря арестовали 11 января. По словам прокурора Пяртлас, тихий по характеру мужчина раскаялся в содеянном и частично признал свою вину, но, по его словам, он не помнит, чтобы наносил женщине такие жуткие ранения. "Я был нетрезв", - говорил он прокурору.

Полицию в ту квартиру вызывали семь раз, и хотя Игоря раньше наказывали на несение телесных повреждений Галине, последние два года она на него не жаловалась. По словам представителей полиции, нет единого индикатора, по которому можно понять, что может произойти настолько жесткое преступление. Игорь успешно прошел социальные программы по борьбе с алкоголизмом и насилием, и у криминального надзирающего не было никаких причин, чтобы обратить условное наказание в реальное.

По словам Рогера Кумма, от ума задним числом нет никакой пользы: "У нас не было никакой информации о том, что у них происходит. Может быть, жертва не решалась больше обращаться в полицию, может быть, она разочаровалась в государстве. Мы этого не знаем". Кумм подчеркнул, что чаще всего о проблемах в семье известно кому-то из родственников: «Об этом нужно обязательно сообщать в полицию, поскольку задним числом мы не можем сказать, были там проблемы, или нет. Что-то же привело к убийству».