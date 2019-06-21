Качество воды на пляже Луцавсалы признано хорошим

Поскольку качество воды на пляже Луцавсалы в течение последних четырех лет оценивалось как превосходное, обнаруженное ранее загрязнение можно считать эпизодическим и скорее всего появившимся в результате попадания в воду с суши.

Ранее Инспекция здоровья сообщила, что после проверок воды, проведенных 10-го и 11 июня, не рекомендуется купаться в Даугаве на пляже "Луцавсала", где обнаружено микробиологическое загрязнение.