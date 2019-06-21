Спасенные весной тюлени отправятся из Риги в Сербию

27 марта ослабшего тюленя-девочку нашли в Юрмали, в свою очередь мальчик-тюлень был найден 7 марта на пляже у Туи.

В скором времени еще двое тюленей отправятся в Украину, а остальным суждено вернуться в Балтийское море - сначала их отвезут в Вентспилсский порт, а после выпустят в открытые воды в по крайней мере 15 километрах от берега.

Как указали в зоопарке, из более чем 20 тюленят спасенных этой весной, на данный момент выращены 12, в целом животные съели 2520 килограммов селедки и 220 килограммов салаки.

Жизнь многих тюленят не удалось спасти, поскольку раны, полученные от укусов собак и лис были слишком глубокими и неизлечимыми, или же у животных были какие либо врожденные патологии или болезни.

"На данный момент состояние здоровья еще трех тюленей требует постоянного наблюдения и ухода ветеринара, а жаркая погода усложняет и обеспечение воды низкой температуры в переполненные тюленятами бассейны, повышается также риск распространения инфекций", - пояснили в зоопарке.

Как указал Лиелкалнс, выращенных в зоопарке тюленят выпускают в море уже много лет, однако трех тюленят, которые вырастут в конце июля, перед тем как отпустить в открытые воды, планируется снарядить спутниковыми передатчиками, чтобы следить за их перемещением на свободе.

Как указали в зоопарке, на приобритение передатчиков будет использовано пожертвование Аусмы Легзды-Легздини, однако оно составляет лишь половину от необходимой суммы.