Спасенные весной тюлени отправятся из Риги в Сербию

Весной в Рижский зоопарк были доставлены два тюлененка. Животные были выхожены и выращены в Риге и сегодня, 21 июня, малыши отправятся в зоопарк Белграда в Сербии, сообщил представитель зоопарка Марис Лиелкалнс.
27 марта ослабшего тюленя-девочку нашли в Юрмали, в свою очередь мальчик-тюлень был найден 7 марта на пляже у Туи.
В скором времени еще двое тюленей отправятся в Украину, а остальным суждено вернуться в Балтийское море - сначала их отвезут в Вентспилсский порт, а после выпустят в открытые воды в по крайней мере 15 километрах от берега.
Как указали в зоопарке, из более чем 20 тюленят спасенных этой весной, на данный момент выращены 12, в целом животные съели 2520 килограммов селедки и 220 килограммов салаки.
Жизнь многих тюленят не удалось спасти, поскольку раны, полученные от укусов собак и лис были слишком глубокими и неизлечимыми, или же у животных были какие либо врожденные патологии или болезни.
"На данный момент состояние здоровья еще трех тюленей требует постоянного наблюдения и ухода ветеринара, а жаркая погода усложняет и обеспечение воды низкой температуры в переполненные тюленятами бассейны, повышается также риск распространения инфекций", - пояснили в зоопарке.
Как указал Лиелкалнс, выращенных в зоопарке тюленят выпускают в море уже много лет, однако трех тюленят, которые вырастут в конце июля, перед тем как отпустить в открытые воды, планируется снарядить спутниковыми передатчиками, чтобы следить за их перемещением на свободе.
Как указали в зоопарке, на приобритение передатчиков будет использовано пожертвование Аусмы Легзды-Легздини, однако оно составляет лишь половину от необходимой суммы.
"Не хватает еще 3000 евро. То есть, "еще одно место на корабле свободно", мы по-прежнему ищем партнеров для реализации, по нашему мнению, очень интересного проекта", - подытожил представитель зоопарка.