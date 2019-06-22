Путин запретил авиаперелеты в Грузию. Митингующие готовы идти "до конца"

Указ был принят для "защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Президент рекомендовал туроператорам прекратить продавать туры в Грузию на время действия запрета. Он также поручил правительству помочь россиянам, находящимся в Грузии, вернуться в Россию.

По оценке Российского союза туриндустрии, в Грузии находятся не более пяти тысяч организованных туристов (тех, кто купил туры), сообщает "Интерфакс".

Срок, в течение которого будет действовать указ, неизвестен. Условием для отмены запрета на полеты российский авиакомпаний в Грузию должна стать "нормализация обстановки в стране", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан", - подчеркнул Песков.

Напомним, протесты в Грузии начались вечером 20 июня в связи с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке. При этом общеизвестно, что депутат-коммунист Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Полиция разогнала протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Тысячи активистов у здания парламента в Тбилиси требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе - 21 июня правящая партия Грузии отправила его в отставку.

Несмотря на это, 21 июня в Тбилиси начался новый митинг, сообщается о протестах и в других местах Грузии.

Видео: Антиправительственный митинг в Кутаиси

Он продолжался и поздней ночью. Как сообщает "Радио Свобода", протестующие не намерены расходиться, пока не будут выполнены три основных требования к властям, среди которых:

отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария,

освобождение задержанных и уголовное расследование по фактам незаконного задержания участников акции,

начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов в стране.

Ряд выступающих ночью призвали участников митинга разойтись и продолжить в субботу днем, однако многие с этим предложением не согласились и заявили, что останутся "до конца".