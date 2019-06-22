Сб, 22.06.2019
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Беспрецедентный июнь: Западную Европу накрывает волна жары

Иллюстративное фото

ФОТО: www.pexels.com

Часть стран Западной Европы на следующей неделе столкнется с волной жары, температура воздуха может достигнуть 40 градусов по Цельсию, в пятницу, 21 июня, сообщили синоптики, признав ожидаемую погоду "беспрецедентным" явлением.

Волна горячего воздуха из североафриканского Магриба и Испании достигнет территорию от Великобритании до Бельгии и Греции.

Температура воздуха начнет повышаться в конце этой недели и достигнет максимума в середине следующей. 

Метеорологическая служба Испании Aemet опубликовала "желтое предупреждение" об экстремальных погодных условиях в воскресенье и спрогнозировала, что страна переживет лето "жарче обычного".

В Германии синоптики обещают повышение температуры до 37 градусов во вторник и 38 градусов в среду. Схожая жара наступит в Бельгии и Швейцарии. 

Метеослужба Великобритании сообщила, что особенно обеспокоена тем, что волна жары может вызвать "сильные ураганы". Она предупредила британцев о том, что ожидается "жаркая, влажная и нестабильная погода". 

Греция станет одной из тех стран Европы, кого жара затронет сильнее других. Там температура воздуха в конце недели достигнет 39 градусов по Цельсию. 

Со вторника температура воздуха во Франции достигнет от 35 до 40 градусов, и ночи будут приносить лишь небольшую передышку от изнуряющей жары, говорят синоптики.

Французский метеоролог Франсуа Гуран сообщил, что эта волна жары "беспрецедентна для июня" и несомненно побьет рекорды. 

Летом 2003 года Франция перенесла интенсивную жару, которая привела к смерти 15 000 людей, в основном пожилых. 

"После 1947 года такая интенсивная волна жары была только в 2005 году с 18 по 28 июня", - сообщает Meteo France, добавляя, что жара может продлиться как минимум шесть дней.

Метеорологи сообщили, что новая интенсивная волна жары еще раз показывает влияние глобального потепления на планету и что такие погодные условия, скорее всего, будут все чаще.

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