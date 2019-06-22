Откровения 20-летней Алины Кабаевой растрогали Сеть

"Алине 20 лет. Архивное видео (февраль 2003 год). Ответы на вопросы перед съемками программы "Большое плавание" - гласит подпись к этому посту.

Пользователи Сети пришли в восторг от увиденного и услышанного.

"Очень красивая девушка. Трудяга. Уважение и почет ей", "Красотка!", "Какая же милая девушка", "Красивая и лучезарная",

"Интересно, а что бы она сейчас сказала... Возможно, жизненные приоритеты и ценности изменились", "Какое приятное интервью. Только самые позитивные и наилучшие пожелания Алине", - пишут поклонники всегда улыбчивой, искренней и скромной (в оличие от многих других звезд!) Кабаевой в комментариях к видео.