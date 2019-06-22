"Восстание миньонов?" В соцсетях позабавились над фотографией "независимой четверки"

Журналист Лиене Бариса - Сермуле разместила в социальной сети Twitter забавную фотографию с заседания Рижской думы. На ней вся четверка депутатов, исключенных из партии "Согласие", занята своими мобильными телефонами. "Виртуальное собрание?" - подписала она фото.
Virtuālā sapulce? :) pic.twitter.com/nofO8ku0Tt— Liene Barisa-Sermule (@LieneBs) June 20, 2019
Журналист Re:Baltica Санита Емберга подхватила фотографию и предложила поучаствовать в конкурсе:
"В редакции проводим конкурс, как называется группа четверки в приложении WhatsApp. Присылайте варианты".
Журналисты потренировались в остроумии, предложив такие варианты как "Комитет юмора", "Четыре танкиста ищут собаку", "Красивые и умные", "Игры хамелеонов", "Аукцион голосов", "Нас не оценили" и другие.
По мнению автора поста, ее фаворит - вариант коллеги Инги Сприньге "Восстание миньонов".
А какое название предложили бы вы?
Напомним, в конце мая из партии "Согласие" за нарушение партийной дисциплины были исключены вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.