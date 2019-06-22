"Восстание миньонов?" В соцсетях позабавились над фотографией "независимой четверки"

"В редакции проводим конкурс, как называется группа четверки в приложении WhatsApp. Присылайте варианты".

Журналисты потренировались в остроумии, предложив такие варианты как "Комитет юмора", "Четыре танкиста ищут собаку", "Красивые и умные", "Игры хамелеонов", "Аукцион голосов", "Нас не оценили" и другие.