Сб, 22.06.2019
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"Восстание миньонов?" В соцсетях позабавились над фотографией "независимой четверки"

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Четверка депутатов РД, исключенных из "Согласия"

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Журналист Лиене Бариса - Сермуле разместила в социальной сети Twitter забавную фотографию с заседания Рижской думы. На ней вся четверка депутатов, исключенных из партии "Согласие", занята своими мобильными телефонами. "Виртуальное собрание?" - подписала она фото. 

Журналист Re:Baltica Санита Емберга подхватила фотографию и предложила поучаствовать в конкурсе:

"В редакции проводим конкурс, как называется группа четверки в приложении WhatsApp. Присылайте варианты".

Журналисты потренировались в остроумии, предложив такие варианты как "Комитет юмора", "Четыре танкиста ищут собаку", "Красивые и умные", "Игры хамелеонов", "Аукцион голосов", "Нас не оценили" и другие.

По мнению автора поста, ее фаворит - вариант коллеги Инги Сприньге "Восстание миньонов".

А какое название предложили бы вы? 

Напомним, в конце мая из партии "Согласие" за нарушение партийной дисциплины были исключены вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.

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