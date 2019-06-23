Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием

Несколько сотен протестующих, завершили акцию, проходившую возле парламента Грузии вечером 22 июня. Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".
Участники акции несли в руках большие растяжки: "Свободу задержанным", "Требуем пропорциональных выборов" и "Гахария, уходи".
В ходе шествия участников сопровождали сотрудники полиции, у офиса их ждал спецназ. Демонстранты кричали "Мир!" и "Гахария, уходи". О задержаниях ничего не сообщалось.
⚡ Участники акции протеста в Тбилиси собираются возле офиса правящей партии "Грузинская мечта" (светится). Сюда же приехал спецназ pic.twitter.com/K2TgaFAHWO— Николай Левшиц (@nlevshits) 22 июня 2019 г.
Митингующие договорились продолжить протестную акцию вечером 23 июня у здания парламента.
Это уже третий день митингов у парламента Грузии. Это началось после того, как в парламенте выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который занял кресло спикера и говорил по-русски.
В первый день митингов в Грузии полицейскими было задержано не менее 300 человек. Для того, чтобы разогнать демонстрантов были применены резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Всего пострадало 240 человек.
Галерея: Протесты в Грузии 20 июня