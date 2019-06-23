Вс, 23.06.2019
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Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

Несколько сотен протестующих, завершили акцию, проходившую возле парламента Грузии вечером 22 июня. Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".

Участники акции несли в руках большие растяжки: "Свободу задержанным", "Требуем пропорциональных выборов" и "Гахария, уходи".

В ходе шествия участников сопровождали сотрудники полиции, у офиса их ждал спецназ. Демонстранты кричали "Мир!" и "Гахария, уходи". О задержаниях ничего не сообщалось.

Митингующие договорились продолжить протестную акцию вечером 23 июня у здания парламента.

Это уже третий день митингов у парламента Грузии. Это началось после того, как в парламенте выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который занял кресло спикера и говорил по-русски.

В первый день митингов в Грузии полицейскими было задержано не менее 300 человек. Для того, чтобы разогнать демонстрантов были применены резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Всего пострадало 240 человек.

Галерея: Протесты в Грузии 20 июня

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