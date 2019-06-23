В Камбодже произошел обвал многоэтажки, есть погибшие

На юге Камбоджи в результате обрушения строящегося здания погибло 18 человек, еще 24 человека пострадали. Об этом в воскресенье сообщает издание Khmer Times.
Как следует из сообщения местных властей, пока неизвестно, сколько еще человек могут находиться под завалами, поисково-спасательные операции все еще идут, пишет газета.
Также сообщается, что обвал случился во время строительства многоэтажки в прибрежном городе Сиануквиль. Строительством многоэтажного здания занималась китайская компания. В момент обрушения на строительной площадке было около 50 работников.