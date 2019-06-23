Вс, 23.06.2019
Это уже не та мера, которая позволит людям успокоиться, потому что в Грузии таких жестких разгонов [митингов] раньше не было. Грузинский общественный деятель Николай Левшиц

В Камбодже произошел обвал многоэтажки, есть погибшие

ФОТО: EPA/Scanpix

На юге Камбоджи в результате обрушения строящегося здания погибло 18 человек, еще 24 человека пострадали. Об этом в воскресенье сообщает издание Khmer Times. 

Как следует из сообщения местных властей, пока неизвестно, сколько еще человек могут находиться под завалами, поисково-спасательные операции все еще идут, пишет газета.

Также сообщается, что обвал случился во время строительства многоэтажки в прибрежном городе Сиануквиль. Строительством многоэтажного здания занималась китайская компания. В момент обрушения на строительной площадке было около 50 работников.

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