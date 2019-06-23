Вс, 23.06.2019
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В городах России прошли акции протеста против полицейского произвола

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ФОТО: SCANPIX

В Москве состоялся согласованный митинг "Общество требует справедливости" против политических репрессий и фабрикации уголовных дел. Митинг был организован после ареста Ивана Голунова Либертарианской партией и профсоюзом журналистов и сотрудников СМИ. Об этом сообщает портал "Медуза".

Сотрудники полиции оценили число протестующих в 1,8 тысячи человек, организация "Белый счетчик" — 3,9 тысячи.

ФОТО: SCANPIX

Как сообщается, ранее аналогичные акции прошли, или начались в ряде городов России, однако в Санкт-Петербурге власти отказались согласовать мероприятие, поэтому там прошел народный сход и начались задержания.

Митинг 23 июня — третья акция, устроенная после задержания корреспондента "Медузы" Ивана Голунова в Москве. 12 июня в Москве состоялся несогласованный марш в поддержку журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова, где было задержано более 500 человек. 

16 июня в центре Москвы на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг "За закон и справедливость для всех". Изначально мероприятие было заявлено как акция протеста в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, однако после его освобождения основной лозунг был изменен.

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