В городах России прошли акции протеста против полицейского произвола

В Москве состоялся согласованный митинг "Общество требует справедливости" против политических репрессий и фабрикации уголовных дел. Митинг был организован после ареста Ивана Голунова Либертарианской партией и профсоюзом журналистов и сотрудников СМИ. Об этом сообщает портал "Медуза".
Сотрудники полиции оценили число протестующих в 1,8 тысячи человек, организация "Белый счетчик" — 3,9 тысячи.
Как сообщается, ранее аналогичные акции прошли, или начались в ряде городов России, однако в Санкт-Петербурге власти отказались согласовать мероприятие, поэтому там прошел народный сход и начались задержания.
В Петербурге у Гостиного двора идет несогласованная городскими властями акция против политических репрессий. Полиция требует от собравшихся разойтись, угрожая задержаниями и применением силы pic.twitter.com/oGd3qucdPS— Meduza (@meduzaproject) 23 июня 2019 г.
Митинг 23 июня — третья акция, устроенная после задержания корреспондента "Медузы" Ивана Голунова в Москве. 12 июня в Москве состоялся несогласованный марш в поддержку журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова, где было задержано более 500 человек.
16 июня в центре Москвы на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг "За закон и справедливость для всех". Изначально мероприятие было заявлено как акция протеста в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, однако после его освобождения основной лозунг был изменен.