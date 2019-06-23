Пн, 24.06.2019
Мы должны сообща решить, чего мы хотим — чтобы в нашем регионе был акциз минимальный, средний или высокий. Я считаю, что все мы хотели бы одинакового уровня акциза, чтобы не было борьбы за то, где алкоголь дешевле. Кришьянис Кариньш, премьер Латвии

На повторных выборах мэра Стамбула снова победил кандидат от оппозиции

1

ФОТО: AFP/SCANPIX

На повторных выборах мэра Стамбула снова победил кандидат от оппозиционного Союза наций Турции Экрем Имамоглу.

Согласно итогам обработки 98% бюллетеней он набирает 53,9% голосов, сообщает ЦИК страны.

Кандидат от Партии справедливости и развития, бывший премьер-министр и ближайший соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Бинали Йылдырым набирает 45,2% голосов.

Как передает РИА "Новости" он уже публично признал свое поражение и поздравил своего соперника с победой.

Выборы мэра Стамбула проходили 31 марта. Имамоглу победил Йылдырыма с перевесом в доли процента. В этот же день кандидат от оппозиции выиграл и выборы мэра Анкары. Имамоглу вступил в должность мэра Стамбула, но в мае ЦИК Турции аннулировал результаты выборов под предлогом нарушений, таким образом, удовлетворив требования Партии справедливости.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ