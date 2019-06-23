На повторных выборах мэра Стамбула снова победил кандидат от оппозиции

На повторных выборах мэра Стамбула снова победил кандидат от оппозиционного Союза наций Турции Экрем Имамоглу.
Согласно итогам обработки 98% бюллетеней он набирает 53,9% голосов, сообщает ЦИК страны.
Кандидат от Партии справедливости и развития, бывший премьер-министр и ближайший соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Бинали Йылдырым набирает 45,2% голосов.
Как передает РИА "Новости" он уже публично признал свое поражение и поздравил своего соперника с победой.
Выборы мэра Стамбула проходили 31 марта. Имамоглу победил Йылдырыма с перевесом в доли процента. В этот же день кандидат от оппозиции выиграл и выборы мэра Анкары. Имамоглу вступил в должность мэра Стамбула, но в мае ЦИК Турции аннулировал результаты выборов под предлогом нарушений, таким образом, удовлетворив требования Партии справедливости.