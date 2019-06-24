Пн, 24.06.2019
Это уже не та мера, которая позволит людям успокоиться, потому что в Грузии таких жестких разгонов [митингов] раньше не было. Грузинский общественный деятель Николай Левшиц

В Янов день разрешено бесплатно пользоваться общественным транспортом

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В понедельник, 24 июня, Рижский общественный транспорт можно будет также использовать бесплатно, сообщил представитель Rīgas satiksme Виктор Закис. 

В то же время сегодня ожидаются изменения в работе общественного транспорта, автопарковок и центров обслуживания клиентов. 

То есть, экспрес-автобусы и микроавтобусы будут курсировать согласно расписанию на выходной день, в свою очередь все центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme будут закрыты. 

Платные муниципальные автостоянки, которые обслуживаются Rīgas satiksme, можно будет использовать бесплатно, за искоючением подземной парковки на улице Кр. Валдемара 5а, напротив Дома конгрессов. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ