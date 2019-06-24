В Янов день разрешено бесплатно пользоваться общественным транспортом

В понедельник, 24 июня, Рижский общественный транспорт можно будет также использовать бесплатно, сообщил представитель Rīgas satiksme Виктор Закис.
В то же время сегодня ожидаются изменения в работе общественного транспорта, автопарковок и центров обслуживания клиентов.
То есть, экспрес-автобусы и микроавтобусы будут курсировать согласно расписанию на выходной день, в свою очередь все центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme будут закрыты.
Платные муниципальные автостоянки, которые обслуживаются Rīgas satiksme, можно будет использовать бесплатно, за искоючением подземной парковки на улице Кр. Валдемара 5а, напротив Дома конгрессов.