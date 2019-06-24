Пн, 24.06.2019
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"Мне сделали операцию по смене пола": Панин опубликовал фотографии в платье

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Алексей Панин

ФОТО: https://www.instagram.com/alexey_panin_official/

Российский актер Алексей Панин сейчас наиболее известен своими публикациями в Сети, чем своими ролями. Теперь актер опубликовал фотографии в женском платье и сообщил о том, что сделал операцию по смене пола. 

"Надеюсь что эта информация останется в тайне. Делюсь этим только со своими подписчиками и очень прошу не говорить журналистам", - начал свое обращение актер.

Стоит отметить, что вся публикация больше похожа на шутку или троллинг. 

"Вчера мне сделали операцию по смене пола. Всё прошло хорошо!", - подытожил Панин. 

Он также добавил, что к операции готовится и его жена. Насколько известно СМИ актер сейчас не женат. Его единственной женой была Людмила Григорьева. Пара развелась в июле 2014 года. У Панина есть три дочери - все от разных женщин. 

Ранее Панин опубликовал абсолютно обнаженные фото с новой возлюбленной.

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