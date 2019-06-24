"Мне сделали операцию по смене пола": Панин опубликовал фотографии в платье

Российский актер Алексей Панин сейчас наиболее известен своими публикациями в Сети, чем своими ролями. Теперь актер опубликовал фотографии в женском платье и сообщил о том, что сделал операцию по смене пола.
"Надеюсь что эта информация останется в тайне. Делюсь этим только со своими подписчиками и очень прошу не говорить журналистам", - начал свое обращение актер.
Стоит отметить, что вся публикация больше похожа на шутку или троллинг.
"Вчера мне сделали операцию по смене пола. Всё прошло хорошо!", - подытожил Панин.
Он также добавил, что к операции готовится и его жена. Насколько известно СМИ актер сейчас не женат. Его единственной женой была Людмила Григорьева. Пара развелась в июле 2014 года. У Панина есть три дочери - все от разных женщин.