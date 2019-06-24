"Мне сделали операцию по смене пола": Панин опубликовал фотографии в платье

"Надеюсь что эта информация останется в тайне. Делюсь этим только со своими подписчиками и очень прошу не говорить журналистам", - начал свое обращение актер.

Он также добавил, что к операции готовится и его жена. Насколько известно СМИ актер сейчас не женат. Его единственной женой была Людмила Григорьева. Пара развелась в июле 2014 года. У Панина есть три дочери - все от разных женщин.