Панин опубликовал абсолютно обнаженные фото с новой возлюбленной

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Скандально известный российский актер Алексей Панин с завидной регулярностью становится героем многочисленных таблоидов. На этот раз артист попал в поле зрение прессы благодаря голым снимкам, которые разместил на своем Instagram-аккаунте.
Панин отдыхает со своей новой возлюбленной у моря. Пара опубликовала ряд очень откровенных снимков с пляжа, а также в душе.
Актер довольно часто публикует снимки эротического и провокационного характера, которые удаляет через время. Фолловеры актера считают, что и эти фотографии будут вскоре удалены. Некоторые задаются вопросом, для чего артисту нужно так эпатировать публику.