Пт, 19.04.2019
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Панин опубликовал абсолютно обнаженные фото с новой возлюбленной

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Алексей Панин

ФОТО: https://www.instagram.com/alexeypanin777/

Скандально известный российский актер Алексей Панин с завидной регулярностью становится героем многочисленных таблоидов. На этот раз артист попал в поле зрение прессы благодаря голым снимкам, которые разместил на своем Instagram-аккаунте. 

Панин отдыхает со своей новой возлюбленной у моря. Пара опубликовала ряд очень откровенных снимков с пляжа, а также в душе. 

Актер довольно часто публикует снимки эротического и провокационного характера, которые удаляет через время. Фолловеры актера считают, что и эти фотографии будут вскоре удалены. Некоторые задаются вопросом, для чего артисту нужно так эпатировать публику. 

Ранее Панин показал, как он делает омолаживающие уколы.

Алексей Панин

ФОТО: https://www.instagram.com/alexeypanin777/

Алексей Панин

ФОТО: https://www.instagram.com/alexeypanin777/

Алексей Панин

ФОТО: https://www.instagram.com/alexeypanin777/

Алексей Панин

ФОТО: https://www.instagram.com/alexeypanin777/

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