Панин опубликовал абсолютно обнаженные фото с новой возлюбленной

Панин отдыхает со своей новой возлюбленной у моря. Пара опубликовала ряд очень откровенных снимков с пляжа, а также в душе.

Актер довольно часто публикует снимки эротического и провокационного характера, которые удаляет через время. Фолловеры актера считают, что и эти фотографии будут вскоре удалены. Некоторые задаются вопросом, для чего артисту нужно так эпатировать публику.