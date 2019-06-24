ЦИК Украины не зарегистрировала кандидатов от партии Саакашвили

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать кандидатов от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили. Об этом сообщило издание Deutsche Welle со ссылкой на официальный сайт ЦИК.
Отмечается, что партия провела внеочередной съезд 10 июня, в рамках которого политическая сила утвердила список кандидатов для участия во внеочередных выборах народных депутатов Украины.
Как отметили в ЦИК Украины, съезд "состоялся в нарушение требований устава этой партии".
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередные выборы на 21 июля своим указом от 21 мая.
"Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии "Рух новых сил" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины, не могло быть осуществлено", - считает ЦИК.
Сам Саакашвили считает, что недопуск кандидатов "Руха новых сил" к выборам связан с экс-президентом Украины Петром Порошенко, пишет РИА "Новости".
Экс-президент Грузии заявил, что Порошенко контролирует ЦИК.
Всего ЦИК Украины пока зарегистрировал более 3300 кандидатов в депутаты Верховной рады. Регистрация продлится до 25 июня.