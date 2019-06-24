В столице Лиго отпраздновали несколько десятков тысяч человек

Праздник в честь летнего солнцестояния в Риге посетили несколько десятков тысяч рижан и гостей столицы, которые участвовали в мероприятии под названием "Отпразднуем Лиго на набережной! Сто лет назад на берегу Даугавы..." и традиционном праздновании Лиго в Дзегужкалнсе, проинформировал агентство LETA отдел общественных отношений Рижской думы.
Среди празднующих Лиго было много иностранцев. Посетители мероприятия "Отпразднуем Лиго на набережной! Сто лет назад на берегу Даугавы..." могли насладиться праздничной программой на трех сценах.
Перед зрителями выступали популярные в Латвии музыканты, а также у присутствующих была возможность услышать шуточную программу маэстро Раймонда Паулса "Одна тетушка сказала...". На мероприятии можно было поесть и выпить в более чем 30-ти кафе и палатках.
Многие посетили также традиционное празднование Лиго в Дзегужкалнсе, где гости смогли познакомиться с латышскими национальными традициями.