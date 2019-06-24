Пн, 24.06.2019
Это уже не та мера, которая позволит людям успокоиться, потому что в Грузии таких жестких разгонов [митингов] раньше не было. Грузинский общественный деятель Николай Левшиц

Власти Грузии пообещали удовлетворить одно из требований протестующих

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Протесты в Грузии.

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

В понедельник, 24 июня, власти Грузии решили удовлетворить некоторые требования митингующих. В частности, лидер правящей партии государства "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили пообещал провести реформу парламентских выборов, сообщает РИА "Новости".

На пресс-конференции в Тбилиси Иванишвили заявил, что состоится "политическая реформа широкого масштаба", и грядущие выборы в парламент в следующем году пройдут полностью по пропорциональной системе, поскольку это является требованием протестующих. 

На данный момент 77 из 150 депутатов избраны по пропорциональному принципу - с помощью избирательных списков. 73 парламентария представляют одномандатные округи и были избраны по мажоритарному принципу. Протестующие считают, что нынешняя система выгодна лишь партии "Грузинская мечта".

Галерея: протесты в Грузии

Иванишвили также пообещал, что не будет никакого барьера для избрания в парламент. До сих пор партии были обязаны преодолеть барьер в 5%. 

"У нас будет парламент, в котором будут представлены все политические силы", - заявил лидер правящей партии. 

Предусмотрено, что протесты, которые начались в Тбилиси в минувший четверг, продолжатся и сегодня.

Митингующие требуют внеочередных выборов и отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии, а также, чтобы последний взял ответственность на себя за разгон протестующих в четверг, в ходе которого пострадали более 200 человек. 

Как ранее сообщалось, в Тбилиси вечером 20 июня прошла многотысячная акция протеста. Протестующие попытались прорваться в здание парламента, полиция страны применила против участников протеста слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

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