Власти Грузии пообещали удовлетворить одно из требований протестующих

В понедельник, 24 июня, власти Грузии решили удовлетворить некоторые требования митингующих. В частности, лидер правящей партии государства "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили пообещал провести реформу парламентских выборов, сообщает РИА "Новости".
На пресс-конференции в Тбилиси Иванишвили заявил, что состоится "политическая реформа широкого масштаба", и грядущие выборы в парламент в следующем году пройдут полностью по пропорциональной системе, поскольку это является требованием протестующих.
На данный момент 77 из 150 депутатов избраны по пропорциональному принципу - с помощью избирательных списков. 73 парламентария представляют одномандатные округи и были избраны по мажоритарному принципу. Протестующие считают, что нынешняя система выгодна лишь партии "Грузинская мечта".
Галерея: протесты в Грузии
Иванишвили также пообещал, что не будет никакого барьера для избрания в парламент. До сих пор партии были обязаны преодолеть барьер в 5%.
"У нас будет парламент, в котором будут представлены все политические силы", - заявил лидер правящей партии.
Предусмотрено, что протесты, которые начались в Тбилиси в минувший четверг, продолжатся и сегодня.
Митингующие требуют внеочередных выборов и отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии, а также, чтобы последний взял ответственность на себя за разгон протестующих в четверг, в ходе которого пострадали более 200 человек.
Как ранее сообщалось, в Тбилиси вечером 20 июня прошла многотысячная акция протеста. Протестующие попытались прорваться в здание парламента, полиция страны применила против участников протеста слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.