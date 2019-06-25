4000 людей смотрели нелегальное ТВ: цифровых Робин Гудов просят наказать

Госполиция передала для уголовного преследования процесс против группы людей, предоставлявших услуги нелегальной телетрансляции на территории Латвии, рассказала агентству LETA представитель Госполиции Элина Спрудзане.
Она пояснила, что данная группа лиц действовала во временной период с начала 2015 года до конца 2017. В уголовном деле есть один задержанный.
Стражи правопорядка во время расследования выяснили, что с потенциальными клиентами были заключены договора с определенной абонентской платой на просмотр различных 163 телеканалов. В результате были распространены телевизионные приемники, обеспечивающие нелицензированный доступ к программам.
Для рекламирования нелегальных услуг были использованы социальные сети, сайты объявлений, а также свой сайт. Чтобы привлечь новых клиентов, нелицензированное телевидение рекламировалось сначала на одном сайте, затем на другом, таким образом обеспечивая прирост новых пользователей каждый день.
В ходе следствия выяснилось, что услугами злоумышленников пользовались по меньшей мере 4000 клиентов по всей Латвии.
Должностные лица Госполиции вместе с объединением "За легальное содержание" за короткий период смогли связаться с пострадавшими, авторские права которых были нарушены при использовании нелицензированного телевидения. Примерная сумма нанесенного пострадавшим ущерба составляет 68 000 евро.
По подозрению в совершении незаконных действий был задержан житель Риги 1982 года рождения, против которого был начат уголовный процесс. За такое преступление он может быть наказан лишением свободы на срок до шести лет и лишением прав на ведение конкретной деятельности до пяти лет.
Работники Госполиции провели ряд обысков в центре Риги, Иманте, Золитуде и Ильгуциемсе, в результате которых была изъята компьютерная техника, носители данных, документация, бухгалтерские бумаги и другие важные для следствия доказательства. По словам представителей Госполиции, в ходе обысков были найдены доказательства, однозначно указывающие на причастность задержанного лица к расследуемому преступлению. Было определено местонахождение системы администрирования ретрансляции телевидения и ее администраторов.
В связи с тем, что в ходе следственных мероприятий были получены доказательства вины задержанного лица, на имущество этого человека был наложен арест. После поимки вышеупомянутого лица стражам порядка удалось прекратить противозаконные действия и перекрыть доступ к нелегальному телевизионному контенту. Злоумышленники своими действиями не только нарушили авторские права, но и способствовали развитию теневой экономики.
В связи с тем, что все необходимые следственные действия были проведены, для укрепления имеющейся базы доказательств в июне 2019 года было принято решение о передаче уголовного процесса для начала уголовного преследования в прокуратуру по расследованию финансовых и экономических преступлений.