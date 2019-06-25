Учиться никогда не поздно! Приглашают записаться на проект по образованию взрослых

На этой неделе каждый работающий или имеющий статус самозанятого лица житель Латвии в возрасте от 25 лет еще может присоединиться к поддерживаемому еврофондами проекту по образованию взрослых "Совершенствование профессиональной компетенции занятых лиц", проинформировали агентство LETA представители проекта.
На этом этапе проекта заинтересованным лицам доступны более чем 800 образовательных программ в 12 отраслях народного хозяйства.
Предлагаются программы разного содержания и продолжительности в 82 учебных заведениях по всей Латвии.
На сегодняшний день получено уже 12 325 заявлений об участии в проекте от 7 832 жителей Латвии.
Самыми востребованными учебными дисциплинами по количеству поданных заявлений являются анализ данных и подготовка отчетов, а также виртуальный маркетинг и управление проектами. Популярной оказалась также новая программа обучения основам руководства командной работой.
Подать заявление на участие в проекте могут работающие или имеющие статус самозанятых лиц жители Латвии в возрасте от 25 лет, в том числе молодые родители, находящиеся в декретном отпуске, если они сохраняют рабочие отношения, и работающие пенсионеры. Пройти обучение в рамках этого проекта каждый желающий может только один раз.
При этом 90% затрат на обучение покрывают еврофонды, а сам учащийся должен оплатить остальные 10% стоимости образования. Эти деньги может внести и работодатель. Для людей, имеющих статус малообеспеченных или нуждающихся, обучение бесплатно.
Ранее в проекте уже приняли участие более 17 000 человек, из которых более 14 000 уже закончили свое обучение.
Зарегистрироваться для прохождения обучения можно до 28 июня, заполнив анкету на сайте www.macibaspieaugusajiem.lv.