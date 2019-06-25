Вт, 25.06.2019
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Учиться никогда не поздно! Приглашают записаться на проект по образованию взрослых

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

На этой неделе каждый работающий или имеющий статус самозанятого лица житель Латвии в возрасте от 25 лет еще может присоединиться к поддерживаемому еврофондами проекту по образованию взрослых "Совершенствование профессиональной компетенции занятых лиц", проинформировали агентство LETA представители проекта.

На этом этапе проекта заинтересованным лицам доступны более чем 800 образовательных программ в 12 отраслях народного хозяйства.

Предлагаются программы разного содержания и продолжительности в 82 учебных заведениях по всей Латвии.

На сегодняшний день получено уже 12 325 заявлений об участии в проекте от 7 832 жителей Латвии.

Самыми востребованными учебными дисциплинами по количеству поданных заявлений являются анализ данных и подготовка отчетов, а также виртуальный маркетинг и управление проектами. Популярной оказалась также новая программа обучения основам руководства командной работой.

Подать заявление на участие в проекте могут работающие или имеющие статус самозанятых лиц жители Латвии в возрасте от 25 лет, в том числе молодые родители, находящиеся в декретном отпуске, если они сохраняют рабочие отношения, и работающие пенсионеры. Пройти обучение в рамках этого проекта каждый желающий может только один раз.

При этом 90% затрат на обучение покрывают еврофонды, а сам учащийся должен оплатить остальные 10% стоимости образования. Эти деньги может внести и работодатель. Для людей, имеющих статус малообеспеченных или нуждающихся, обучение бесплатно.

Ранее в проекте уже приняли участие более 17 000 человек, из которых более 14 000 уже закончили свое обучение.

Зарегистрироваться для прохождения обучения можно до 28 июня, заполнив анкету на сайте www.macibaspieaugusajiem.lv.

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