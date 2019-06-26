Ср, 26.06.2019
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Жуткое зрелище: на границе США с Мексикой утонули отец и дочь

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ФОТО: AP/Scanpix

В интернете появилась фотография, которая шокировала мировую общественность. На снимке изображены утонувшие мигранты - отец и дочь. Они пытались добраться до США путем пересечения границы государства с Мексикой, которая пролегает через реку Рио-Гранде, сообщает CNN. 

Житель Сальвадора Оскар Альберто Мартинес и его двухлетняя дочь Анджи Валери утонули в воскресенье, 23 июня. Они пытались пересечь реку Рио-Гранде, чтобы попасть в США. 

Их останки были обнаружены в понедельник, 24 июня, на берегу Рио-Гранде в Техасе. 

Фотографию сделала мексиканская журналистка Джулия Ледук. 

После гибели отца и дочери при пересечении границы министр иностранных дел Сальвадора Александра Хилл распространила обращение к жителям страны, призывая их оставаться в Сальвадоре. Политик пообещала вместе с правительством найти решение проблем государства, которые побудили так много жителей Сальвадора покинуть страну и отправить в опасный путь на север. 

"Наша страна скорбит, снова. Я прошу вас всех, ваши семьи, родителей - не рискуйте. Жизнь стоит намного дороже", - указала министр. 

Вышеупомянутая фотография навевает воспоминания о другом снимке, который был опубликован несколько лет назад. На снимке запечатлен труп сирийского мальчика Айлана Курди, который был вымыт волной на побережье Турции в 2015 году. 

ФОТО: AFP / Scanpix

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