Жуткое зрелище: на границе США с Мексикой утонули отец и дочь

Житель Сальвадора Оскар Альберто Мартинес и его двухлетняя дочь Анджи Валери утонули в воскресенье, 23 июня. Они пытались пересечь реку Рио-Гранде, чтобы попасть в США.

Их останки были обнаружены в понедельник, 24 июня, на берегу Рио-Гранде в Техасе.

Фотографию сделала мексиканская журналистка Джулия Ледук.

После гибели отца и дочери при пересечении границы министр иностранных дел Сальвадора Александра Хилл распространила обращение к жителям страны, призывая их оставаться в Сальвадоре. Политик пообещала вместе с правительством найти решение проблем государства, которые побудили так много жителей Сальвадора покинуть страну и отправить в опасный путь на север.

"Наша страна скорбит, снова. Я прошу вас всех, ваши семьи, родителей - не рискуйте. Жизнь стоит намного дороже", - указала министр.

Вышеупомянутая фотография навевает воспоминания о другом снимке, который был опубликован несколько лет назад. На снимке запечатлен труп сирийского мальчика Айлана Курди, который был вымыт волной на побережье Турции в 2015 году.