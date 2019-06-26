Въезд в Латвию запретили пяти иностранцам: они не смогли объяснить цель визита

На пункте пограничного контроля Терехово и Патерниеки въезд в Латвию был запрещен одному гражданину России и одному гражданину Беларуси, поскольку у них не было ни действительной визы, ни разрешения на пребывание в стране.

Также въезд был запрещен трем гражданам Украины, которые не могли обосновать цель своего путешествия в Латвию, а также у них было не достаточно средств для посещения стран Шенгенской зоны.

Все упомянутые люди вернулись в свои государства.

В свою очередь на пункте пограничного контроля в Рижском аэропорту были задержаны пять граждан Казахстана, один гражданин Киргизии и один гражданин Украины, которые нарушили условия пребывания в странах Шенгенской зоны. Их привлекут к административной ответственности.

Между тем одной гражданке Латвии был запрещен выезд из страны, потому что ее документы оказались недействительными.

Также при проведении мероприятий миграционного контроля внутри страны было обнаружено четыре нарушителя миграционного законодательства — гражданин Латвии, гражданин Литвы, гражданин Эстонии и негражданин Эстонии.