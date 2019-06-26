Кариньш: если будет расти уплата налогов, можно думать об их снижении

При увеличении уплаты налогов можно подумать об их снижении, заявил в среду журналистам после встречи с руководителем Службы государственных доходов (СГД) Иевой Яунземе премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Яунземе сообщила, что во время встречи подтвердила премьеру готовность СГД относиться к предпринимателям не как к преступникам, а уважительно, чтобы способствовать увеличению налоговых поступлений. Одновременно премьер-министр был ознакомлен с аналитическими инструментами СГД, которые помогут выявлять неплательщиков налогов.
"Нашей целью является добровольная уплата налогов, потому что только так СГД может меньше вмешиваться в бизнес. Я хотела бы, чтобы в Латвии было как в Швеции, где налоги добровольно платят 90%. Но сейчас у нас добровольно налоги платят только 57%. Пока я буду возглавлять СГД, я хочу добиться, чтобы в Латвии добровольно налоги платили не менее 65%. Этого мы планируем достичь уважительным отношением к предпринимателям и пониманием", - сказала Яунземе.
В свою очередь Кариньш добавил, что правительство планирует до 2021 года пересмотреть существующую налоговую политику, выявить ее недостатки и в случае необходимости улучшить систему.
"Если бы все платили налоги, а не как сейчас - часть платит, а часть платит минимально, можно было бы даже уменьшить ставки налогов и взимать больше денег. Моя цель - в долгосрочной перспективе снизить ставки налогов, чтобы увеличить налоговые поступления в бюджет. В настоящее время люди чувствуют несправедливость, когда кто-то платит налоги, а сосед нет", - сказал премьер.
Он подчеркнул, что ставки налогов в Латвии высоки, налоги собираются в малом объеме, а потребностей много. "Это не вяжется вместе. Общество должно понимать, что не платить налоги - значит лишать кого-то пенсии, лишать врача и педагога зарплат. Поэтому нужно изучать, как скандинавы живут с более низкими налоговыми ставками, а налогов собирают больше. Возможно, этого можно достичь, пересмотрев необлагаемый минимум, но нужно смотреть и на многие другие налоговые режимы", - подчеркнул Кариньш.