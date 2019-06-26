Кариньш: если будет расти уплата налогов, можно думать об их снижении

Яунземе сообщила, что во время встречи подтвердила премьеру готовность СГД относиться к предпринимателям не как к преступникам, а уважительно, чтобы способствовать увеличению налоговых поступлений. Одновременно премьер-министр был ознакомлен с аналитическими инструментами СГД, которые помогут выявлять неплательщиков налогов.

"Нашей целью является добровольная уплата налогов, потому что только так СГД может меньше вмешиваться в бизнес. Я хотела бы, чтобы в Латвии было как в Швеции, где налоги добровольно платят 90%. Но сейчас у нас добровольно налоги платят только 57%. Пока я буду возглавлять СГД, я хочу добиться, чтобы в Латвии добровольно налоги платили не менее 65%. Этого мы планируем достичь уважительным отношением к предпринимателям и пониманием", - сказала Яунземе.

В свою очередь Кариньш добавил, что правительство планирует до 2021 года пересмотреть существующую налоговую политику, выявить ее недостатки и в случае необходимости улучшить систему.

"Если бы все платили налоги, а не как сейчас - часть платит, а часть платит минимально, можно было бы даже уменьшить ставки налогов и взимать больше денег. Моя цель - в долгосрочной перспективе снизить ставки налогов, чтобы увеличить налоговые поступления в бюджет. В настоящее время люди чувствуют несправедливость, когда кто-то платит налоги, а сосед нет", - сказал премьер.