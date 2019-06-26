Вскоре на некоторых остановках Rīgas satiksme установят электронные табло

В режиме пилотного проекта табло будет размещено на 15 самых загруженных остановках. Проект продлится от шести до восьми месяцев. По итогам результатов будет принято решение, появятся ли электронные табло в ряде других мест. Также будет разработан инвестиционный план и карта, где табло будет установлено в будущем, заявил Мейранс.

По его словам, также за лето предприятие планирует разработать и внедрить приложение к смартфонам, где пассажиры смогут увидеть месторасположение общественного транспорта и реальное время прибытия на остановку.

Планируется, что первое табло начнет работать уже в четверг, 27 июня на остановке 13.janvāra iela, а в течение от четырех до шести недель будут остановлены оставшиеся устройства.