В Латвии начинает работать Apple Pay

В Латвии начиная с этой недели, стало возможным использовать систему бесконтактных мобильных платежей и электронный кошелек от корпорации Apple под названием Apple Pay. Об этом свидетельствует запись на домашней странице Apple.
Apple Pay – это платежная система, позволяющая осуществлять оплату товаров в магазинах при поднесении любого мобильного устройства от компании Apple (Phone, Apple Watch, iPad или Mac) к терминалу.
Начиная со среды услуга стала доступна в 13 европейских странах, в том числе в Латвии. Тем не менее, нам все еще нужно дождаться присоединения действующих в Латвии банков к системе Apple.
В настоящее время можно расплатиться смартфоном или умными часами Apple с картами Visa Revolut.
Apple Pay проста в установке, и пользователи смогут продолжить пользоваться всеми преимуществами, которые дают кредитные и дебетовые карты.
Apple Pay работает со всеми терминалами бесконтактных платежей, которые уже используются для платежей с помощью бесконтактной дебетовой или кредитной карты.
Ожидается, что к 2020 году подходящие бесконтактные терминалы будут установлены во всех торговых местах, так как по данным Ассоциации финансовой отрасли, в Латвии в настоящее время только 67% торговых мест обеспечены нужными терминалами.