В Латвии начинает работать Apple Pay

Apple Pay – это платежная система, позволяющая осуществлять оплату товаров в магазинах при поднесении любого мобильного устройства от компании Apple (Phone, Apple Watch, iPad или Mac) к терминалу.

Начиная со среды услуга стала доступна в 13 европейских странах, в том числе в Латвии. Тем не менее, нам все еще нужно дождаться присоединения действующих в Латвии банков к системе Apple.

В настоящее время можно расплатиться смартфоном или умными часами Apple с картами Visa Revolut.

Apple Pay проста в установке, и пользователи смогут продолжить пользоваться всеми преимуществами, которые дают кредитные и дебетовые карты.

Apple Pay работает со всеми терминалами бесконтактных платежей, которые уже используются для платежей с помощью бесконтактной дебетовой или кредитной карты.