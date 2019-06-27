Газета: Вернуться в Латвию не так просто

Вернуться в Латвию не так просто, даже если здесь имеются родственники, а за границей получено образование и опыт работы, пишет газета Diena.
Только один небольшой край Латвии - Кандавский - в прошлом году покинули 375 человек, в этом году с января по май - уже 121.
Однако люди движутся и в обратном направлении - в прошлом году в край переехали 350 человек, в этом году до мая - 121. Бесстрастная статистика подтверждает, что уехавших было на 25 человек больше, чем вернувшихся.
Как утверждает краевая дума, самоуправление открыто для всех, кто хочет тут жить - студентов, профессионалов, семей с детьми, реэмигрантов.