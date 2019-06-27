Чт, 27.06.2019
То, что творил в этом матче человек со свистком в руке, даже не хочу называть его имя, не выдерживает никакой критики. Это не уровень национального чемпионата, уж извините. И еще один совет нашим арбитрам - снимите с головы корону, дорогие рефери, она вам явно жмет. Владимир Иванов, журналист

Газета: Вернуться в Латвию не так просто

Государственный флаг Латвии

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Вернуться в Латвию не так просто, даже если здесь имеются родственники, а за границей получено образование и опыт работы, пишет газета Diena.

Только один небольшой край Латвии - Кандавский - в прошлом году покинули 375 человек, в этом году с января по май - уже 121.

Однако люди движутся и в обратном направлении - в прошлом году в край переехали 350 человек, в этом году до мая - 121. Бесстрастная статистика подтверждает, что уехавших было на 25 человек больше, чем вернувшихся.

Как утверждает краевая дума, самоуправление открыто для всех, кто хочет тут жить - студентов, профессионалов, семей с детьми, реэмигрантов. 

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